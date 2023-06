Leerling Don Boscocollege Kortrijk geschorst na diefstal examenvragen

In het Don Boscocollege van Kortrijk heeft een leerling uit het zesde jaar examens van verschillende vakken gestolen en bezorgd aan z’n medeleerlingen. Dat meldt Focus & WTV. De directie reageert onthutst op de examenfraude.

Aangezien de fraude nog voor de start van de examens is ontdekt, hebben de leerkrachten nieuwe examens gemaakt, De betrokken leerling is preventief geschorst.

“De leerling had een aantal examens in z’n bezit nog voor die examens uitgedeeld werden. Hij had examens van alle jaren. Hij was niet aan een proefstuk toe”, zegt de directeur Tuur Ottevaere aan Focus & WTV.

USB-stick

Dankzij een opmerkzame leerkracht en een USB-stick is de leerling uiteindelijk ontmaskerd. “De feiten zijn aan het licht gekomen door een leerkracht die merkte dat er iets met z’n computer gebeurd was.”

“We zijn die computer gaan uitlezen bij de IT’ers en dan merkten we dat er herhaaldelijk een USB-stick ingestopt geweest is die niet van hem was. De computers zijn nochtans goed beveiligd, maar de leerling in kwestie blijkt er opvallend goed mee overweg te kunnen.”

Geschorst

De leerling is intussen preventief geschorst. In een e-mail laat de directie de ouders weten dat de komende examenperiode alvast correct zal verlopen.

“We hebben geluk gehad. We hebben het snel ontdekt. Het examen van donderdag was wiskunde, dus dat was niet verspreid. En de leraren zijn zo vriendelijk geweest van nieuwe examens te maken, dus eigenlijk kan de evaluatieperiode volledig objectief verlopen”, besluit de directeur bij de regionale televisieomroep.