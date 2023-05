Leden phishingbende die op Kerplein in Wingene geklist werden riskeren tot achttien maanden celstraf

Drie Nederlanders en drie Vlamingen moeten zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor phishingpraktijken. Ze werden geklist op het Kerkplein in Wingene.

Op 14 december 2020 zag een getuige hoe zes jongeren zich verdacht gedroegen op het Kerkplein in Wingene. Ze liepen meermaals over en weer naar de bank en aanvankelijk dacht de politie in de richting van een drugsdeal. Maar na hun arrestatie bleek dat de jongeren deel uitmaakten van een Nederlandse phishingbende.

K.V. (23) uit Lichtervelde en haar toenmalige vriend G.S. (27) uit Torhout waren via Y.V. (24) uit Wingene met de bende in contact gekomen. De drie hadden op vraag van de bende een rekening geopend en moesten hun kaart en code overhandigen aan R.D. (23), A.K. (25) en A.S. (21), die vanuit Nederland naar Wingene waren afgezakt.

De Nederlanders wilden geld dat via phishing werd buitgemaakt via de rekeningen van de Vlamingen versluizen. Maar omdat de limiet van de bankkaarten onvoldoende hoog bleek verloren ze heel wat tijd en konden ze worden geklist.

Het openbaar ministerie vroeg achttien maanden cel voor de Nederlanders. R.D. beweerde dat hij enkel optrad als chauffeur en niets afwist van de phishing. A.S. bekende zijn aandeel, terwijl A.K. zijn kat naar het proces stuurde.

Ook Y.V. liet zich niet zien en riskeert vijftien maanden cel. Hij had als money mule al vaker geld witgewassen voor de bende. Voor K.V. en G.S. was het de eerste keer. Zij riskeren zes maanden cel. “Ze hadden financiële problemen”, klonk het bij hun advocaten. De rechtbank doet uitspraak op 20 juni. (AFr)