Koksijdenaar die met politie-uniform pronkte op sociale media voor rechter

Als figurant in televisiereeks ‘De Dag’ kocht een 43-jarige Koksijdenaar zes jaar geleden een politie-uniform en bijhorene attributen aan. L.G. vond er niets beter op dan ermee te pronken op sociale media. En dat dreigt hem nu zuur op te breken.

In het kader van een onderzoek naar zedenfeiten hield het gerecht op 15 juli vorig jaar een huiszoeking in de woning van L.G. De speurders troffen er naast een politie-uniform ook allerhande politie-attributen aan zoals een wapenriem, handboeien, wapenstokhouder, een helm en een alarmpistool. “Op het hemd stond het hedendaagse logo”, verduidelijkte de procureur. “Bovendien pronkte hij op Facebook met een foto in uniform en leunend tegen een politievoertuig.”

De veertiger verklaarde dat hij de spullen in 2017 had aangekocht op de set van televisiereeks ‘De Dag’ waarin hij figureerde. Maar een aankoopbewijs kon hij niet voorleggen. “Zo’n uniform mag sowieso niet buiten de set gebruikt worden, maar de beklaagde droeg de broek, schoenen en wapenstokhouder zelfs tijdens zijn activiteiten als seingever”, aldus de procureur.

Omdat L.G. weigerde afstand te doen van de voorwerpen, werd hij voor de Brugse strafrechtbank gedaagd. Daar vroeg de procureur donderdag drie maanden cel en de verbeurdverklaring van de spullen.

De verdediging drong aan op een werkstraf. “Mijn cliënt heeft nog niet veel geluk gekend in het leven”, pleitte meester Jan Dekersgieter. “Hij heeft het financieel niet breed en figureren in televisiereeksen is zijn leven. Die foto op Facebook was een stommiteit, maar hij heeft zich nooit uitgegeven voor agent.”

De uitspraak volgt op 19 oktober. (AFr)