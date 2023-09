Ardooise cafébaas verbrast lening voor noodlijdende zaak in seksclub en riskeert nu tien maanden cel

Toen zijn Ardooise café in slechte papieren zat verkreeg K.L. (37) een lening van 10.000 euro om de zaak nieuw leven in te blazen. Maar dat geld verbraste de dertiger, onder meer in een seksclub. Nu riskeert hij tien maanden cel.

Na een verblijf in de gevangenis wou K.L. zijn café in Ardooie nieuwe leven inblazen. Hij vroeg hiervoor een lening aan van 10.000 euro. Eind augustus 2021 kreeg de dertiger evenwel te horen dat hij door zijn strafblad geen uitbatingsvergunning kon krijgen. Toch sloot hij een paar dagen later de lening af.

Volgens het openbaar ministerie gebruikte L. het geld evenwel niet voor zijn café. “Hij gebruikte het voor privaat vertier”, verduidelijkte procureur Saskia Schepens. “Zo maakte hij een plezierreis naar Hongarije en bezocht er een seksclub. Het ging om bewust gesjoemel.”

L. riskeert nu een veroordeling voor oplichting, verduistering en faillissementsmisdrijven. De procureur vroeg naast tien maanden cel ook een beroepsverbod voor L. Ze verwees daarbij naar zijn strafblad, dat al ruim dertig veroordelingen telt.

Het café van K.L. werd in oktober 2021 uiteindelijk failliet verklaard. De man kwam woensdag niet opdagen voor zijn proces. De uitspraak volgt op 11 oktober. (AFr)