4 jaar cel voor Kortrijkzaan (57) die fortuin van 2,4 miljoen euro van investeerders verspeelde: “Nooit mijn bedoeling mensen op te lichten”

Een 57-jarige Kortrijkzaan is veroordeeld tot vier jaar cel voor onder meer oplichting. Hij overtuigde tientallen investeerders om geld te investeren dat hij zou beleggen, maar raakte alles kwijt. Zeven personen die werden gedagvaard als tussenpersoon werden vrijgesproken.

“Ik wilde absoluut niet dat het zo liep. Het was nooit mijn bedoeling mensen op te lichten. Ik was 7 op 7 en 24 op 24 bezig met de beurs en wilde geld voor hen verdienen. Er waren dagen dat ik tot 10.000 euro verdiende om dan op een dag alles te verliezen. Ik geraakte gewoon in een tunnelvisie.”

De spijt van de 57-jarige Frederic G. uit Kortrijk klonk oprecht. Maar toch. Voor de burgerlijke partijen was het een wrang betoog. Zo’n 70 mensen hadden de man geld toevertrouwd. Geld waarmee hij op de beurs ging spelen, geld dat hij uiteindelijk verspeelde. Veel geld, zo’n 2,4 miljoen euro in het totaal.

Het levert de man nu een celstraf van 4 jaar op. De rechter legde de man een beroepsverbod op van 10 jaar. Daarnaast wordt een bedrag van ruim 1,5 miljoen euro verbeurdverklaard. Zeven andere personen, waaronder zijn ex, werden vrijgesproken. Zij fungeerden als tussenpersonen die op zoek gingen naar de investeerders. “Ik was degene die de beleggingen deed en het geld verloor. Niemand anders treft hier schuld”, had G. hen uit de wind gezet.

Uitkering

Hoe de man zo’n fortuin kon verspelen? “Hij deed zich voor als beursgoeroe, maar dat was niet zo”, aldus een advocaat. Het Openbaar Ministerie omschreef het zo. “Hij sprak over zijn successen en bewees die met cijfers, grafieken en getuigenissen.”

Die successen deden hem uiteindelijk ook de das om. Riante loft, dikke Porsche en dure uitjes zorgden ervoor dat het gerecht argwaan kreeg. De man leefde namelijk van een uitkering van het OCMW. In 2012 was hij ziek geworden. In die tijd zocht hij een manier om cash te verdienen en traden op de beurs leek te werken.

Dat draaide dus helemaal anders uit. G. werd nu veroordeeld voor onder meer oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte. “Ik geloof nog steeds dat hij wel kon traden en dat het niet van het begin af aan opgezet spel was. De rapporten die hij voorlegde van de winsten liet ik zelfs nog nakijken door iemand met kennis van zaken en die was onder de indruk. Of ik mijn geld zal terugzien? Ik denk het niet. Ik verwijt hem vooral dat hij tot op het einde bleef nieuw geld aanvaarden van anderen. Vanaf nu investeer ik gewoon in vastgoed”, getuigde een van de slachtoffers eerder.