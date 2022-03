Dealer die gepakt werd met ruim 23.000 xtc-pillen na controle in Blankenberge krijgt zes jaar cel

Een 36-jarige man uit Rumst heeft in de Brugse rechtbank zes jaar effectieve celstraf voor grootschalige drugshandel. De man werd in Blankenberge gepakt met ruim 23.000 xtc-pillen.

Op 19 juni vorig jaar reden notoir dealer Jimmy V. uit Rumst en zijn toenmalige vriendin E.B. (42) uit Meerhout met hun Citroën Blankenberge binnen. De politie hield de wagen staande en trof onder de bestuurderszetel 520 gram speed en 50 xtc-pillen aan. Er volgde een huiszoeking waarbij in een andere wagen van V. nog eens 313 gram hasj, 1.259 tabletten Kamagra (middel tegen erectiestoornissen, red.), 23.050 xtc-pillen, 844 gram cannabis, 8.700 lsd-strips en 976 gram speed werd gevonden. De drugs hadden een totale straatwaarde van liefst 185.000 euro.

Dealen na relatiebreuk

De Rumstenaar was pas sinds november 2020 vrij met een enkelband na een lange celstraf. Op het moment van zijn arrestatie wist de politie al dat hij drugs leverde aan Blankenbergenaar Antoni D. (38). Die bleek dan weer de leverancier van de Blankenbergse speeddealer Johan Y. (50). Volgens zijn advocaat begon Jimmy V. in april vorig jaar opnieuw te dealen na een relatiebreuk. “Hij heeft als kind nooit een voorbeeld gehad. Zijn beide ouders hebben in de gevangenis gezeten”, klonk het.

Ex ontkent

Johan Y. kreeg maandag twee jaar effectieve celstraf. De man werd al meermaals veroordeeld voor drugsfeiten. Zijn laatste veroordeling dateert nog maar van februari vorig jaar. Antoni D. kreeg 37 maanden effectief voor de verkoop van ruim drie kilogram speed. Hij kreeg eerder al een voorwaardelijke straf en een werkstraf voor drugsfeiten. De ex van Jimmy V. kreeg twaalf maanden voorwaardelijke celstraf voor hand- en spandiensten. De vrouw ontkende haar betrokkenheid met klem. De rechtbank verklaarde naast de twee wagens ook ruim 20.000 euro verbeurd. (AFr)