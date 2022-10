Civiele Bescherming hele dag bezig met ontmanteling drugslabo in Kortemark

Een dag na de ontdekking van een groot drugslabo in een oude boerderij in Kortemark was de Civiele Bescherming zaterdag een hele dag bezig met de ontmanteling ervan. Verschillende containers en producten met chemische vaten werden uit de loods gehaald. “De precieze omvang moet nog bepaald worden”, zegt het parket.

Het was vrijdag kort na de middag toen de speurders binnenvielen in een oude boerderij in de Handzamestraat in Kortemark. Het gaat om een grote boerderij met loodsen die een stuk inwaarts van straat af ligt, in de bebouwde kom van Kortemark. De inval was het resultaat van intensief speurwerk van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP). Bij de inval werden minstens twee personen gearresteerd. Het parket blijft evenwel karig met commentaar. “We bevestigen dat er een drugslabo werd ontdekt maar in het belang van het onderzoek kan geen verdere commentaar gegeven, op vraag van de onderzoeksrechter in Ieper”, klinkt het bij het parket. “Er werden verschillende personen gearresteerd.” Omdat het onderzoek naar de bovenbouw nog loopt en de precieze omvang van het drugslabo nog bepaald moet worden zal er wellicht pas volgende week commentaar gegeven worden. In ieder geval staat vast dat het om een drugslabo voor synthetische drugs gaat dat vol ontwikkeld was en een aanzienlijke omvang heeft.

Civiele Bescherming

Dat bleek ook zaterdag toen de Civiele Bescherming samen met de speurders een hele dag in de weer waren om het drugslabo te ontmantelen. Daarvoor werd het groot materiaal ingezet. Er werden grote hoeveelheden blauwe vaten met chemische middelen en containers naar buiten gebracht en afgevoerd. Verder worden ook buurtbewoners bevraagd of ze iets vreemds opmerkten de voorbije weken. Omdat de boerderij afgelegen was werd de activiteit niet meteen opgemerkt. Volgens een buurtbewoner reden er af en toe voertuigen door de steeg naar de boerderij en gebeurde dat zowel overdag als ’s nachts maar werd dat niet meteen als verdacht beschouwd omdat het geweten was dat de loods verhuurd werd voor opslag. Het onderzoek loopt nog verder. (JH)