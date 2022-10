Drugslabo van ‘grote omvang’ ontdekt in oude afgelegen boerderij in Kortemark

In een oude boerderij in de Handzamestraat in Kortemark werd vrijdagmiddag een groot drugslabo opgerold. Twee mannen, naar verluidt huurders uit het Antwerpse, werden op twee locaties opgepakt. De ontdekking komt er toevallig een dag na de oproep van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) aan burgers tot meer waakzaamheid voor eventuele drugslabs.

De laatste tijd lijkt West-Vlaanderen meer en meer een hotspot te worden voor zware drugscriminelen. Alleen al de afgelopen weken werden drugslabo’s ontdekt in Ruddervoorde en in Izegem en werd drugsafval gevonden dat gedumpt werd in de IJzer van de Diksmuide en in een gracht in Passendale. De federale gerechtelijke politie (FGP) zet dan ook man en macht in om de opstoot van zware drugscriminaliteit tegen te gaan. Dat leidde vrijdag weer tot resultaat in Kortemark.

Drugslabo van ‘grote omvang’

Kort na de middag reden speurders van de FGP met anonieme wagens het erf een afgelegen boerderij op in de Handzamestraat in Kortemark, niet ver van het centrum. Ze vielen gewapend en ondersteund door de lokale politie de boerderij binnen. In de loods werd een ‘drugslabo van grote omvang’ ontdekt met een aanzienlijke hoeveelheid synthetisch materiaal. Volgens bronnen werden verschillende containers en blauwe vaten ontdekt.

“Het gaat om een aanzienlijk groot drugslabo dat vol ontwikkeld was”, klinkt het. “De inval is het resultaat van een onderzoek dat al even liep. Er wordt bekeken of er een verband is met het aantreffen van drugsafval in Diksmuide. Dat is niet zo veraf van de vindplaats van het labo en de ervaring leert dat criminelen vaak niet ver rijden om hun afval te dumpen, om onderweg niet betrapt te worden.”

Huurders gearresteerd

Tijdens de inval werden minstens twee mannen gearresteerd, zowel op de locatie in Kortemark als in Koekelare. Naar verluidt zouden het mannen uit het Antwerpse zijn die de loods huren van een koppel uit Kortemark. Zij waren helemaal niet op de hoogte van de activiteiten in de afgelegen boerderij. Het onderzoek naar het netwerk boven de drugscriminelen loopt nog.

Dag na oproep FGP

Opvallend is dat de ontdekking van het drugslabo in Kortemark net een dag na de oproep van de FGP komt. Donderdag riep de FGP nog de hulp in van inwoners om steeds verdachte zaken zoals afgeplakte ramen of plotse activiteiten in afgelegen loodsen of boerderijen te melden. De inval in Kortemark komt er echter niet na een tip van een attente burger maar wel door doorgedreven onderzoek.

Het parket van Brugge wil voorlopig niet reageren op de ontmanteling van het drugslab. Ook burgemeester Karolien Damman geeft voorlopig geen commentaar op de feiten.

(JH/MF)