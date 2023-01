Tot 40 maanden cel voor stelende zigeunervrouwen na inbrakenreeks

Zes Franse zigeunervrouwen zijn door de Kortrijkse strafrechter veroordeeld tot celstraffen van 34 tot 40 maanden voor een reeks van tientallen inbraken in West-Vlaanderen. Ze hadden het telkens vooral op juwelen, geld en kledij uit appartementen gemunt.

Zowat overal in West-Vlaanderen sloegen de Françaises in de loop van 2019 toe. Vaak ook op klaarlichte dag, met een schroevendraaier, tang en sleutel om het cilinderslot open te prutsen. Eén vrouw bleef telkens in de auto op de uitkijk staan, vertrekken gebeurde regelmatig vanuit het Ibishotel in Jabbeke. Meer dan 100 slachtoffers stelden zich op de rechtbank in Kortrijk burgerlijke partij als slachtoffer. Ze vroegen voor meer dan 100.000 euro schadevergoeding. Vaak vonden ze bij thuiskomst een ware ravage, met opengetrokken lades en kasten. “Ze roofden met kennis van zaken. De goedkope juwelen lieten ze liggen”, klonk het bij één van de slachtoffers.

Het gerecht kwam de zigeunerinnen op het spoor op basis van ANPR-camera’s en uitgebreid telefonie-onderzoek. Verdachte voertuigen met Duitse of Franse nummerplaten waren het doelwit. In oktober 2019 kon zo’n voertuig in Lichtervelde opgemerkt worden. De drie inzittenden vlogen ruim een jaar in voorhechtenis. Ze ontkenden wat ze konden ontkennen. “Veel aanwijzingen, weinig bewijzen”, vonden hun advocaten. (LSi)