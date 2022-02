Man uit de buurt opgepakt omdat hij verdacht wordt van inbraak bij fietsenzaak Cool Electro Cycles in Tielt

De politie heeft, na het bestuderen van de camerabeelden, een man opgepakt die verdacht wordt van een inbraak in fietsenzaak Cool Electro Cycles in de Kortrijkstraat in Tielt. De man brak begin deze week ’s nachts in door gebruik te maken van een wandelkruk. Hij ging aan de haal met twee elektrische fietsen. Die zijn inmiddels teruggevonden.

In de nacht van maandag op dinsdag kreeg fietsenzaak Cool Electro Cycles een inbreker over de vloer. Omstreeks 3 uur gebruikte de inbreker een wandelkruk om de schuifdeur van de winkel open te breken. Nadat hij daarin geslaagd was, nam hij twee elektrische fietsen die vooraan de winkel stonden, mee. Op camerabeelden van de winkel was duidelijk te zien hoe de man te werk ging.

Afgezakt mondmasker

De politie bestudeerde onmiddellijk die beelden. “Op die beelden is te zien dat de man buiten iemand aanspreekt. Op het moment dat hij dat deed zakte zijn mondmasker af en is zijn gezicht duidelijk te zien”, aldus zaakvoerder Nicolas Cool. Hij zocht op camerabeelden ook naar een witte bestelwagen.

“Blijkbaar reed er de voorbije periode regelmatig een witte bestelwagen langs de winkel. Is het door die bestelwagen of door het afgezakte mondmasker? Ik weet niet hoe de politie de verdachte zo snel op het spoor was.”

Uit de buurt

De verdachte, een man uit de buurt, werd inmiddels opgepakt en wordt voorgeleid aan de onderzoeksrechter. De twee fietsen werden inmiddels ook teruggevonden en verkeren in goede staat. “De politie heeft echt veel tijd gestoken in de zaak. Ik ben hen heel erg dankbaar. Prachtig werk.”

(BF)