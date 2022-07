Drie vrouwen in de cel voor inbraak in Oostende

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van drie vrouwen met een maand verlengd op verdenking van een inbraak in Oostende. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachten konden dankzij een alert slachtoffer ingerekend worden, maar ontkennen de feiten.

Een zestiger kwam donderdag rond 16 uur aan bij zijn vakantieverblijf in een appartementsgebouw in de wijk Mariakerke. De man stelde vast dat zijn flat opengebroken was, maar zag de deur van de gemeenschappelijke ruimte nog net dichtslaan. Toen de Antwerpenaar mensen in de gang hoorde, besloot hij hen te volgen. Ook buiten bleef hij achter de vrouwen aan wandelen, terwijl hij ondertussen de politie verwittigde.

Op basis van de vluchtrichting kon een patrouille van de politiezone Oostende de locatie van de verdachten snel bepalen. Op de parking ter hoogte van de Zeedijk en de Diksmuidestraat werden het slachtoffer en de drie verdachten aangetroffen. De zestiger hield nota bene de klink vast van het voertuig waarmee het drietal wilde vertrekken.

De verdachten zijn een 19-jarige Française uit Straatsburg, een 25-jarige Servische en een 50-jarige Kroatische. Ze werden aangehouden door de onderzoeksrechter, maar ontkennen elke betrokkenheid bij de inbraak. Naar eigen zeggen hebben ze enkel een bezoek gebracht aan een glascontainer in de buurt. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe de vork precies in de steel zit. De raadkamer oordeelde in ieder geval dat ze minstens een maand langer in de gevangenis moeten blijven.