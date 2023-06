Drie maanden open en al ingebroken bij restaurant Toto: “Met bankkaart van de zaak gingen dieven iets eten”

Restaurant Toto in de Van Iseghemlaan is nog maar drie maanden open, maar kreeg in de nacht van zondag op maandag al inbrekers over de vloer. “Ze stampten de deur van de lift in om binnen te raken en namen de inhoud van de kassa mee, zo’n 600 euro”, zucht zaakvoerster Malak Benlakhdar. “Maar heel professioneel gingen ze niet te werk. Met de bankkaart van de zaak kochten ze een treinticket en gingen iets eten in Sint-Gillis.

Toto is nog maar open sinds maart en biedt een aanbod van sharing- en andere gerechten en drankjes uit de hele wereld. “Toen ik de zaak startte, liet ik aan de alarmsysteemcentrale weten dat ik nog even wou afwachten alvorens een alarm te installeren. Woensdag liet ik een alarmsysteem installeren. Ik had niet verwacht dat ik hen zo snel zou terugzien”, vertelt Malak. “Potverdikke toch. Ik ben zo boos.”

“Zondagnacht passeerde ik nog langs de zaak, maar toen was er nog niets aan de hand. Het moet later zijn gebeurd. Maar toen ik maandag opstond, zag ik dat er geld van mijn rekening was gegaan om een treinticket van Brugge naar Brussel te kopen. Dat vond ik vreemd, want mijn partner is in het buitenland. Ik contacteerde Cardstop, maar intussen waren ze met de bankkaart van de zaak ook nog iets gaan eten in Sint-Gillis. De kans is dus groot dat ze nog een spoor van hen zullen vinden.”

Duvelflesje

“Ik ben dan in de zaak naar de bankkaart gaan zoeken, maar schrok toen ik zag dat de hele kassa leeg was. Ze zijn binnen geraakt via een kelderluikje achteraan en stampten dan de deuren van de lift in om in de zaak te komen. Ze gingen ook naar boven en probeerden daar de kluis kapot te hameren. Gelukkig is dat niet gelukt, anders was ik mijn hele recette van die dag kwijt. Maar de inhoud van de kassa, zo’n 600 euro en de bankkaart, konden ze wel meenemen.”

Heel professioneel waren ze wel niet, want in de hal stond nog het Duvelflesje dat ze van ergens anders hadden meegenomen. Want ik verkoop geen Duvel. Daar kon de politie nog speeksel en vingerafdrukken op vinden. Ik denk dat ze gewoon op goed geluk zijn binnen geraakt. Maar ik vind het toch zonde. Het geld kwijt, de schade aan de lift en de kluis… en vooral voor mezelf, omdat ik nog maar open ben”, besluit Malak.