Dief valt in slaap op quad die hij “MacGuyver-gewijs” wou starten in Knokke

Een 32-jarige Roemeen riskeert voor de Brugse strafrechtbank zeven maanden effectieve celstraf voor diefstal van een quad. De man ging niet bepaald professioneel te werk.

Op 27 augustus trof de politie Stefan P. slapend aan op een quad in Knokke-Heist. Op camerabeelden was te zien hoe de man met de paal van een verkeersbord uit een bosje kwam. “Vermoedelijk sloeg hij daarmee op het motorblok van de quad, maar dat was niet te zien op de beelden”, stelde procureur Mike Vanneste. “De politie stelde wel duidelijke schade vast. Uit het motorblok staken twee losse draadjes. Dus vermoedelijk wou hij de quad MacGuyvergewijs starten door aan die draadjes te prutsen”.

Wat er juist misliep is niet duidelijk. Feit is wel dat P. in slaap viel op het voertuig. Tijdens zijn verhoor beweerde de man, die in het Verenigd Koninkrijk woont, dat hij voor een vriend op de quad moest passen. De Roemeen werd via snelrecht gedagvaard, maar belandde drie dagen later in Brussel alsnog in de cel op verdenking van ontvoering van een minderjarige. De man kwam donderdag niet opdagen voor zijn proces in Brugge. De uitspraak volgt op 27 oktober. (AFr)