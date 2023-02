Textielkunstenaar JP Demeyer, eigenzinnig en kleurrijk

Vijftien jaar geleden was er weinig interesse in de kleurrijke kussens van JP Demeyer. Anno 2023 staat hij twee keer op rij vermeld in de Architectural Digest top 100- lijst van beste designers ter wereld. Een bekroning met de kracht van een Michelinster en nieuwe opportuniteiten voor de Bruggeling.

Met een diploma rechten op zak bewust toch het andere pad kiezen, klinkt voor Jean-Philippe Demeyer als de beste beslissing die hij kon maken. Na zijn laatste examen stuurde hij een brief naar antiquairs Paul De Grande en Axel Vervoort met de vraag bij hen te mogen werken. Paul antwoordde positief en gaf daarmee onofficieel de start aan de kleurrijke textielcarrière van JP Demeyer.“Ik werkte een jaar met hem samen in Jabbeke,” vertelt Jean-Philippe,“erna opende ik mijn eigen antiekzaak. Er volgde een verhuizing van Brugge naar Knokke en kort daarop haalde ik mijn eerste grote project binnen om een huis in te richten. Twee jaar ben ik bezig geweest met de voorbereiding en aankoop van alle interieurobjecten. Want zomaar kopen zonder reden is aan mij niet besteed. Bij het inrichten of aankleden van een ruimte is er maar één iets dat telt, en dat is het creëren van een atmosfeer volgens de genius loci, de ziel van een plaats. Een waarneming die losstaat van het esthetische aspect of je iets al dan niet mooi vindt, maar die je wel meteen voelt wanneer je ergens binnenwandelt.”

ONTEMBAAR WEST-VLAAMS

Als autodidact in de textielkunst beseft Jean-Philippe hoe belangrijk het is om categoriek te zijn in het creatieve speelveld. “Enkel zo kan je werken volgens je intuïtie in plaats van beknot te worden in je ideeën door de klanten. Zo heb ik mijn DNA ontwikkeld, mijn liefde voor het creëren van atmosferen met patronen, texturen en kleur. Want zeg nu zelf, een huis zonder textiel? Zonder tapijten, gordijnen en kussens, zonder stoffering? Dat bestaat toch niet. Wanneer ik een (lege) ruimte binnenwandel, denk ik eerst in functie van de textielaankleding. En, veel mensen beseffen wellicht niet dat wij West- Vlamingen al sinds de middeleeuwen een actieve rol spelen in de textielwereld en tot op vandaag internationaal zeer gegeerd zijn om ons textielambacht. Het lokale en duurzame vakmanschap ligt me nauw aan het hart en daarom werken we kleinschalig – binnen een straal van 70 kilometer – samen met artisanale ateliers. Alleen al in Zuid-West-Vlaanderen vind je de beste lampenmakers, zetelbedrijven, tapijtenmakers en weverijen. Onze passementerie – de franjes, koorden en galons – van de kussens wordt gemaakt in Oost-Vlaanderen en de 100% donsvullingen van de kussens in Limburg. Alles wordt gestikt in West-Vlaanderen, mooi toch? En zo worden we een duurzaam Belgisch product om erg trots op te zijn. Ik vind het tof mij te beperken door zoveel mogelijk Vlaams te werken.”

STRUCTUUR MET HUMOR EN KLEUR

De signatuur van JP Demeyer? Die kan je zonder meer uniek en uitbundig noemen. Zowel in kleur als ontwerp met de nodige humor of kwinkslag als structuurelement. “Ik vind verwondering, authenticiteit, atmosfeer en kleur een belangrijk gegeven bij mijn creaties. Maar zeker ook structuur. Ik probeer het maximale te halen uit een minimale vormgeving, zonder in stramienen te denken. Een woning heeft geen nood aan kamers die op elkaar zijn afgestemd, waar één saus over hangt. Maak het boeiend en durf een richting uit te slaan. Zorg voor een goeie circulatie in je inrichting en maak tegenstellingen. Ga niet decoreren, dat doe je met kerstbomen. Weet je, aan de hand van de kussens kan je zien wie er in een huis woont. Ik vind dat tof. Op de cover van de Vogue Australia noemden ze ons ooit The New Romantics, en dat zijn we eigenlijk wel. We brengen een soort nieuwe romantiek waarbij we bewust gevoelens tonen via de textielaankleding van een woning.” ■





Portret JP Demeyer copyright Jana Germanus

Interieur, ontwerp JP Demeyer & Co. Beeld Alexander D’Hiet