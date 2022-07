Minus conceptstore is nieuw in Nieuwpoort. In de shop aan de Lefebvrestraat ontdek je Belgisch en internationaal design, maar ook de eerste items uit de eigen Minus-designcollectie.

Een walhalla voor wie houdt van een uitgepuurde interieurstijl en duurzaam design.

www.minus.be

