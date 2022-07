Scandinavië meets vintage

Bij Baenk verbroederen Scandinavische klassiekers met unieke vintagestukken uit de jaren 50 tot 70.

En kun je nagenieten van al dat moois in de bar of op het terras, waar het Gentse fairtradekoffielabel Or geserveerd wordt bij homemade cheese- of carrotcake. Om maar iets voor te stellen uiteraard.

Baenk, Marktstraat 48 in Nieuwpoort – www.baenk.be

Meer inspiratie voor je vakantie aan de kust? Je vindt het hier.