Sport je graag in stijl, in een outfit die qua originaliteit verder reikt dan de bekende drie strepen of de swoosh?

Sweatability is zo’n zaak waar je sportkledij vindt van nichemerken tussen sport en fashion. Van Alto Giro, over Unrun4254 en RectoVerso tot Wilma&Louise.

Sweatability, Leopold II Laan 213 in Oostduinkerke – www.sweatability.com

