Piekfijn voor de Grote Dag

Communies en lentefeesten zijn een mijlpaal in het leven van een kind en de hele familie. En daar hoort een feestelijke outfit bij. Van een sprookjesachtige prinsessenjurk voor haar en een smoking of strak pak voor hem tot speelse en kleurige kleren voor het feest en erna.

Al twee jaar lang verstoort corona de planning van de communies, maar dit jaar ziet het ernaar uit dat het feest gewoon doorgaat, al dan niet met beperkingen. De verkoop van de communiejurken is al in december vorig jaar gestart. Ook bij boetiek Tineke Junior uit Roeselare, al 60 jaar dé referentie op het vlak van de betere kinderkledij. “De verkoop van de communiekledij komt altijd vroeg op gang”, zegt Sarah Tally, de derde generatie van deze familiezaak. “Traditioneel zijn het altijd de mooie prinsessenjurken die het eerst de deur uitgaan, daarna volgen de kostuumpjes voor de jongens. In West-Vlaanderen leeft nog altijd de traditie dat ouders kiezen voor uitgesproken feestelijke kledij voor hun kinderen, met alles erop en eraan. Er worden inderdaad vooral totaallooks gekocht, schoenen, tasjes en fantasiejuwelen incluis. Het kind moet stralen, er wordt niet op een euro meer of minder gekeken. Gemiddeld wordt hier 500 euro per outfit gespendeerd, voor sommigen mag het nog méér zijn. Vaak zijn het de meters of de grootouders die de outfit betalen. Voor de eerste communie gaat de voorkeur naar wit, goud en lichtroze. Bij de jongens scoren blauwe pakken goed.”

“Dit seizoen wordt er minder geaarzeld om te kopen, de mensen zijn er blijkbaar van overtuigd dat de communies gewoon zullen doorgaan. Vorige edities was dat minder het geval. Bij de eerste lockdown was onze verkoop al achter de rug maar bleven klanten met kleren zitten die de kindjes ontgroeid waren door de uitgestelde data. We hebben alles in het werk gesteld om hen zoveel mogelijk te helpen, door een grotere maat aan te bieden of retouches te doen. Service is heel belangrijk bij ons.”

Klassiekers in wit en blauw

Ook de fabrikanten hebben lessen getrokken uit de voorbije periode. “Doordat vele winkels nog mooie stukken van vorig seizoen hebben, hebben we ze behouden in onze cataloog”, zegt Pol Anckaert van Gymp, een West-Vlaams bedrijf dat al decennialang kinderkledij produceert.

Een mooi blauw pakje en een witte jurk blijven scoren

“Een mooi blauw pakje en een witte jurk blijven actueel, het zou niet duurzaam, noch zinvol zijn om die te liquideren en te vervangen door een gelijkaardig model. Daarom spelen we ook met het idee om een duurzame lijn binnen de collectie te brengen die de seizoenen overstijgt. In het feestelijke segment zien we dat de trends al enkele seizoenen standhouden. Kostuumpjes voor de jongetjes blijven heel gewild, doorgaans in blauwtinten.

Voor de meisjes blijft de witte jurk een topper. De overgrote meerderheid van de communiekledij wordt in de fysieke boetiek gekocht. West-Vlaanderen en Limburg doen het nog altijd goed als het om de traditionele, feestelijke communiekledij gaat. In grootstedelijke gebieden scoort de meer casual kleding beter. Het is een evolutie die stilaan de overhand neemt.”

1/14 Smock en tulePoederroze jurk met smock en tule, gedragen over een wit T-shirt, van IKKS. © IKKS 2/14 Volants à volontéRoze strokenjurken van Twinset. Jurk (144 euro) en haarband (48 euro). © Luca Manfredi 3/14 Perfecte matchOutfit jongen: blazer (139,95 euro), ondervestje (59,95 euro), hemd (69,95 euro), broek (79,95 euro) en vlinderdasje (19,95 euro). Outfit meisje: jurk (189,95 euro) en cardigan (59,95 euro). Van Gymp. © Gymp 4/14 Kleurig voor het feest en ernaLinks: truitje (36,95 euro) en rok (35,95 euro); midden: bloesje (29,95 euro) en rok (35,95 euro); rechts: cardigan (42,95 euro), T-shirt (24,95 euro) en short (31,95 euro), van Baba Kidswear. © Baba Kidswear 5/14 Smart casualBlazer (27,99 euro), pantalon (17,99 euro) en hemd (9,90 euro), van C&A. © C&A 6/14 Bloemen en vlindersJurkjes in pasteltinten (69 euro), van Guess. © Guess 7/14 CocktaildresscodeSmoking voor hem, logojurkje voor haar, van Emporio Armani. Kleurig en casual

Niet iedereen koopt de typische ‘ceremoniële’ kledij, sommigen willen investeren in leuke kleren om lang van te genieten. Veel hangt ook af van het feest zelf. Een casual lentefeest dat eventueel gekoppeld wordt aan een uitstap naar een pretpark vraagt om een vlotte outfit. Sommigen opteren voor kleurige zomerjurken of zelfs fleurige shortjes en vlotte bermuda’s die ze ook tijdens de zomervakantie kunnen dragen. Kinderen worden alsmaar mondiger en weten wat ze willen. Dat geldt zeker voor de twaalfjarigen die hun vormsel doen, een leeftijd waarop kinderen zelf hun looks bepalen, in de zoektocht naar hun identiteit. Logisch dat ze op hun Grote Dag willen schitteren op hun eigen, coole manier. (Lut Clincke)