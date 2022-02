Het liefdesverhaal van Sander en Isabeau: zij werd verliefd op the boy next door

Zij was 15, hij 19. Zij was laatstejaars lid in de Chiro, hij haar leider. De klik was er snel en onvermijdelijk, toch zou het nog vijf jaar duren voor Isabeau en Sander hun hart vrij spel zouden geven. “Iedereen wist al dat we bij elkaar hoorden, behalve wijzelf”, lacht Isabeau.

Als zoon van de slager in een klein dorp wist Isabeau wel wie Sander was. Maar daar bleef het ook heel lang bij. Pas toen hij haar leider werd in haar laatste jaar als lid in de Chiro leerden ze elkaar écht kennen. “Elk jaar wordt er een leefweek georganiseerd. Dan woon je eigenlijk een week in de lokalen van de jeugdbeweging. Toen merkten we dat we echt een connectie hadden”, vertelt Sander. Hoewel de interesse er duidelijk was, gebeurde er niets tussen de twee, tot groot ongeloof van hun omgeving.

We wilden niets overhaasten en zeker zijn dat het echt goed zat tussen ons

De studententijd in Gent lonkte en Isabeau nam afscheid van de Chiro na één jaar leiding. Beiden gingen andere relaties aan en het contact verwaterde. Het gemis werd echter te groot. “Toen ik ongeveer 19 was heb ik gevraagd aan Sander, die toen hoofdleider was, of ik mocht terugkeren naar de Chiro. Hij stemde toe, gelukkig”, lacht Isabeau. “Ik zat op dat moment in een relatie, maar het ging niet zo goed. Toen die was afgelopen én ik even pauze had genomen, zijn Sander en ik pas beginnen te daten.”

Het waren leuke maanden vol over the top dates. “Zo kwam hij mij eens halen op een doodgewone schooldag met een auto vol dekens, een tentje en een goeie apero om naar de zee te trekken. Pas na een goed halfjaar besloten we om ervoor te gaan en een koppel te vormen. Mijn mama werd zot dat het zo lang duurde, omdat ze vond dat we zo goed bij elkaar pasten”, aldus Isabeau. Maar hun voorzichtigheid is misschien wel de reden waarom het nu, bijna zeven jaar later, nog altijd zo goed klikt tussen de twee. “We hebben eerst een heel sterke vriendschap opgebouwd. We wilden er zeker van zijn dat het geen reboundrelatie was en dat het écht goed zat. Dat heeft ons echt dichter gebracht, ik zou het niet anders gewild hebben”, beaamt Sander.

• Isabeau Vuchelen (27) en Sander Vanacker (31) wonen in Keiem, waar ze beiden opgroeiden. • Isabeau is consultant bij Randstad en Sander werkt als osteopaat in zijn eigen praktijk.

Gestolen momentjes

Geheel onverwachts kocht het paar drie jaar geleden een huis. Voor Sander op dat moment een logische stap in zijn leven, voor Isabeau ging er wat meer stress mee gepaard. “Dat leeftijdsverschil voel ik nu meer dan vroeger. Nu pas beginnen mijn leeftijdsgenoten zich wat te settelen, Sander zit daar al veel meer in. Maar we laten ons niet opjagen, we willen graag nog wat avontuur beleven voor we eraan beginnen. Door corona hebben we wel wat in te halen, onze geannuleerde reis naar Vietnam bijvoorbeeld”, klinkt het.

Het koppel ziet kinderen in zijn toekomst, hoewel ze daar toch lang over hebben getwijfeld. “Als je jong bent vind je dat normaal. Maar hoe ouder ik werd hoe meer ik mij afvroeg of ik dat wel echt wilde. Een baby heeft zo’n impact op je leven. We hebben daar heel lange, eerlijke gesprekken over gehad. We wilden bewust voor kinderen kiezen, en niet gewoon omdat het zo ‘moet’”, meent Isabeau.

Tot het zover is genieten ze van alles wat op hun pad komt: “Het afgelopen jaar was pittig, maar er is geen andere persoon met wie ik het leven liever zou delen. Zij vindt dat ik heel zorgzaam ben, maar Isabeau legt mij ook echt in de watten, door lekker te koken bijvoorbeeld. Onze dates zijn misschien niet meer zo extravagant, maar er zijn zoveel ‘gestolen momentjes’ waardoor we de liefde zo hard voelen. Dat koesteren we.”