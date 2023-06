Yves Segers vervolledigt de affiche van ‘Het Schlagerfestival Zomereditie’ in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Op donderdag 15 juni 2023, exact één maand voor het allemaal staat te gebeuren, werd Jordy Vannett toegevoegd aan de line-up van Het Schlagerfestival Zomereditie. Hij werd als winnaar van de allereerste Schlager-talentenjacht toegevoegd aan de line-up en zal op zaterdag 15 juli 2023 het grote podium van de Proximus Pop-Up Arena Middelkerke betreden, naast collega-artiesten Christoff, De Romeo’s, Luc Steeno, Bram & Lennert, Jo Vally, Jettie Pallettie en Johan Veugelers.

Wie dacht daarmee de volledige affiche te kennen, wordt nu extra verrast, want ook vaste waarde Yves Segers zal afzakken naar ’t zeetje voor een spetterende zomereditie. Hoewel Yves al jarenlang vraagt naar de handjes van de Schlagerfans, zowel in Hasselt als in Middelkerke, blijft een editie aan de kust voor hem bijzonder. “Als kind ging ik niet vaak naar zee, maar ik herinner me nog goed die ene keer dàt we gingen. Ik was zo hard verbrand dat ik dagen nadien nog zo rood als een kreeft was. Heel pijnlijk, maar de zee en de zomer in het algemeen, het heeft iets bijzonders. De mensen zijn misschien zelfs nog meer uitgelaten dan in Hasselt en de sfeer zit er nog meer in. Het is iets intiemer door de kleinere capaciteit, wat het ook wel gemakkelijker maakt om het publiek mee te krijgen. De essentie van Het Schlagerfestival blijft een goed feestje en daar zullen we ook nu, voor het derde jaar op rij, opnieuw voor zorgen”, klinkt het bij een enthousiaste Yves Segers. (PADI)

Info en tickets: : https://www.schlagerfestivalzomer.be