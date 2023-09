Nederlandse artiest Danny Diëgo viert zijn 40ste verjaardag in PC Den Ommeganck in Moorslede (Dadizele): “We delen gratis 2.000 bitterballen uit”

Op vrijdagavond 13 oktober viert Danny Diëgo uit Nederland zijn 40ste verjaardag in PC Den Ommeganck in Moorslede (Dadizele). Tijdens die avond zal Miss Michelle volgende artiesten aankondigen: Paul Bruna, Laura Lynn, Jo Vally en natuurlijk ook de jarige Danny Diëgo. Er is ook een internationale surprise-act voorzien. Een Nederlander die komt feest vieren in West-Vlaanderen, én dan nog een speciaal feest want Danny wordt 40. Voor ons is dat een ideaal moment om even een praatje te slaan.

Hoelang zing je al?

Danny: “Ik begon midden 2015 toen ik net uit het populaire tv programma ‘Utopia’ kwam op SBS6 in Nederland. Ik deed aan dat programma mee, omdat ik in een kantelpunt middenin mijn leven zat. Toen ik erin werd gestemd – wat ik graag wilde – bekeek ik mijn ‘wishlist’ met één vraag: wat wil ik nog afvinken in mijn leven van dat lijstje? Dat was heel simpel: een Nederlandstalig liedje uitbrengen. Ik had nul ervaring, totaal geen idee hoe en wat, maar ik deed het. Mijn eerste liedje was ‘Oyalela’. Het was een zomers, frisse song. Binnen no time had ik alle radio’s mee in Nederland en stond ik op het populaire Nederlandstalige festival ‘TROS Muziekfeest’. Daarna viel alles stil, ik had immers geen idee, geen grote labels en publicers. Ik had wel een muziekplugger Dennis van der Kraan die ook de Vlaamse markt meepakte in zijn plug. Ineens kreeg ik een dol enthousiaste plugger aan de lijn, ‘Danny je raad het nooit’ zei hij door de telefoon. Oooh? Vertel? Whats going on? Ja ene Gino Moerman van Universal Music was geïnteresseerd in mij en dat kon nog wel eens wat voor me gaan betekenen. Ik had werkelijk geen idee wie hij was, niet in negatieve zin, maar gewoon uit onwetendheid. Hij was van België, maar dat maakte mij niet veel uit. Zelf ging ik achter de schermen op zoek naar een boekingskantoor(tje). Ik wilde niet één uit duizenden zangers zijn en onderaan de stapel liggen. Neen, ik had direct kansen nodig en iemand die in mij geloofde. Een booker heeft namelijk netwerk en contacten om me te kunnen plaatsen. Zo kwam ik in contact met Peter van Bael van het artiesten bureau Showfact. Klein, warm, en in mijn ogen potentieel om ook mee te gaan groeien in mijn geloof. Ik wist dat ik anders zou zijn dan vele zangers, want ik ben geen zanger, maar een artiest. Daar zit een duidelijk verschil in wat mij betreft. Met wel degelijk alle respect voor echte zangers hoor. Zo geschiede 2016/2017: onder begeleiding van Gino Moerman en Peter van Bael. En uiteindelijk ben ik alleen met Peter van Bael en Showfact door gegaan en zijn we inmiddels gegroeid naar een next level. We maken tot op heden progressies en staan méér dan 180 keer per jaar in Vlaanderen op verschillende podia.”

Hoe gaat het je carrière in West-Vlaanderen?

Danny: “Ik mag met trots zeggen dat Peter en ik een boek aan het schrijven zijn wat betreft een Nederlander die succesvol is in (West-)Vlaanderen in de ambiance muziek. Peter doet mij daar vaak aan herinneren als we van optreden tot optreden gaan. Maar ik ben zo een nuchtere jongen dat ik vergeet daar wel eens echt over na te denken. Ik ben ontzettend dankbaar. Mijn fanbase is uitgegroeid met bijna standaard 30 a 40 mensen die steeds mee komen naar de optredens. Ze zijn er altijd voor mij. Dit is wat anders dan in Nederland hoor. De warmte, loyaliteit, zo lief en zo genieten voor mij, ook als ik mensen hun dagelijkse ‘sleur’ zie parkeren en even ontsnappen aan de realiteit… Weet je: ik sta een groot gedeelte voor mezelf, maar het mooie aan dit vak is dat wat ik geef weer terug krijg als je het goed doet. En dat komt massaal voor. We hebben zelfs een eigen vriendengroep op facebook. Hier zijn mensen elke actief dag mee bezig. Ze kunnen zelf foto’s en filmpjes posten van hun leuke weekend. De groep heet ‘vrienden die Danny Diego leuk vinden’ Ik zeg altijd ‘’MET & VOOR JULLIE’’”

Danny viert zijn 40ste verjaardag in Dadizele. © PADI/Daniël

Het klinkt allemaal zo leuk..

Danny: “Als je geen support zou krijgen zou het snel doodbloeden, maar dat is hier niet het geval, want de fanbase groeit elk weekend. Van Limburg tot het Antwerpse, van Oost naar West..echt ongelofelijk. Aan één ding stoor ik me echt. Dat moet mij even van het hart. Heb je succes, dan krijg je ook haters cadeau. Neen, niet allemaal van andere artiesten hoor. Ppfff.. Waarom toch? Gaat het om centen? De mensen mogen toch iemand met talent iets gunnen of niet? Ik stimuleer mijn fans gewoon om te gaan en te staan waar ze willen. Wil je naar een artiest gaan, ga dan! Wil je een sjaal van iemand anders dragen: geen probleem. Recent heb ik tijdens een optreden mijn fans allemaal in het zonnetje gezet, door ze te bedanken. Elke week komt er wel een organisator naar ons toe om ons te bedanken dat onze fans met elke artiest meedoen. Geloof me, in sommige zalen is dat ver te zoeken, behalve als Danny met zijn fans komt. Ik krijg daar de rillingen van, alsof ze met secondelijm vast geplakt zitten en dan die sommige blikken maar te weren (lacht). Ben jij die fan die je leven laat bepalen naar wie je mag gaan? Ben jij die fan die makkelijk beïnvloedbaar is en zonder een eigen mening? Ben jij die fan die alleen kan genieten van je amore? Stay there! Bij ons is dit niet zo. Zodra wij merken dat er iets heerst gaan we meestal gelijk subtiel de groep verkennen en kijken waar de oorzaak vandaan komt. Helaas gaan we dan filteren door die persoon of personen geen aandacht meer te geven. We doen ons uiterst best hiervoor, ik zeg u wel ook dit is niet gemakkelijk om afscheid te nemen van mensen. Maar nogmaals wij doen dat enkel voor de rust. Wij zijn nog niet klaar: onze trein staat af en toe stil om mensen op te pikken, stap in en laat je verrassen. Daarnaast zijn we gaan samen werken met een nieuwe producer, we gaan knallen! Er komt nieuwe muziek aan!”

Waarom brengt Danny dit muzikale feest in Dadizele in West-Vlaanderen?

Danny: “Peter en ik werden wel eens uitgenodigd om naar een lichtshow te komen kijken. Zo kon ik kennis maken met deze locatie. Het gebouw, de hoogte van het plafond, de bouw van die zaal… alles sprak me aan. En heel eerlijk de lichtshow niet, ik hou van next levels, uitpakken met licht. Dit is zeker 1/3 van je show. Awel, we gaan laten zien hoe dit ook kan op mijn verjaardagshow.”

Danny Diëgo tussen ‘zijn’ fans. © PADI/Daniël

Wat mag het publiek allemaal verwachten?

Danny: “Vanaf het eerste moment heerst er magie. We beginnen met een fotomoment twee uren voor de show, dan mogen mensen zelf hun tafel uitkiezen, wij doen niet aan vips. Bij mij is iedereen simpelweg VIP, zo cliché, maar wel echt hoe ik het voel. Ga lekker zitten, de stoelen staan in visgraat, dus ook daar is over nagedacht, iedereen kan het podium zien. Zelf de artiesten kunnen iedereen zien. Sommige organisatoren krijgen het voor elkaar om stoelen op de eerste rij met de rug naar podium te zetten. Ik vind dit doodzonde. Denk goed na voor het plaatsen van stoelen en tafels. We zullen ook 2.000 bitterballen GRATIS uitdelen. Showmaster Miss Michelle zal het woord voeren bij aanvang en de rest? Onze show zit vol showelementen, dingen die je niet verwacht! We hebben zelfs een internationale verrassing. Meer ga ik niet zeggen over de magie…kom maar op met uw toverstaf en tover u zelf maar naar Dadizele.” (PADI)

Vrijdag 13 oktober vanaf 18.30 uur in PC Den Ommeganck, Ridder-Janlaan in Moorslede (Dadizele). Na 20.30 uur starten de optredens. Einde rond 0.45 uur. Tickets: 25 euro in voorverkoop, 30 euro aan de kassa. Info en reservatie: 0475 89 03 45 – info@showfact.be