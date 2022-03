Liv Alexander brengt eigen song ‘Drive Away‘ uit

Liv Alexander, dé groep die bestaat uit Lien de Rouck (afkomstig uit Ninove), Stijn Claes (haar echtgenoot waarmee ze nu in Boortmeerbeek woont) en Bart Claus (Bree), brachten de eerste eigen single ‘Drive Away’ uit.

Liv Alexander of de drie groepsleden hebben al een grote historiek op hun naam staan. Bart en Lien maakten al muziek van toen ze 16 jaar waren. En toen al schreven ze eigen nummers op de zolderkamer van Bart. Toen Lien vijftien jaar geleden auditie deed voor de rol als leadzangeres van het grote showorkest ‘De Heverband’ ging de wereld van de muziek pas echt open. Als vaste leadzangeres bewees Lien dat ze veel in haar mars had en dat ze vele stijlen van muziek aankon. Daarnaast werd ze sterker als backing vocal van nationale en internationale artiesten. Ook de liefde vond Lien in het orkest. Ze leerde de drummer beter kennen, die later ook haar echtgenoot werd.

Tijdens de covid periode begonnen Bart, Stijn en Lien eigen nummers te schrijven. De boodschap bij dit nummer ‘Drive Away’ is om te blijven geloven, niet op te geven, en te weten dat het verleden je alleen maar sterker maakt. Het is het eerste album en het vierde nummer. (PADI)

Info: www.livalexandermusic.com