Laura Lynn treedt voor de tweede keer op in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem, maar de zaal is al uitverkocht!

Op woensdag 16 februari 2022 trad Laura Lynn voor de allereerste keer op in Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Omdat Wim en Hilde Degezelle-Donck zo tevreden waren, besloten ze Laura Lynn terug te boeken. Op woensdagavond 1 februari 2023 staat ze terug in deze zaal. Goed nieuws voor wie al is ingeschreven, want niemand kan er nog bij. De zaal is immers al uitverkocht.

Vorig jaar zat Laura Lynn net voor haar optreden met wat stress. Niet dat ze in een file had gestaan, want de zangeres woont in Ardooie en dat is heel dichtbij Kachtem. Wél omdat ze voor de allereerste keer daar mocht optreden en dus is het logisch dat je als artieste hoopt dat alles goed verloopt, kwestie van de organisatoren tevreden te stellen en misschien nog eens terug te mogen komen. Voor Laura was het bingo, want na haar optreden wist ze al dat ze nog eens mocht terugkeren. “Mijn eerste optreden was zo leuk en gezellig dat ik heel blij ben dat ik ook dit jaar terug bij Hilde en Wim mag optreden”, bekent Laura Lynn. “Het optreden wordt gehouden in een familiale sfeer waar de mensen zich kunnen uitleven en waar wij als artiest dicht bij ons publiek kunnen staan. Een podium hebben we daar in feite niet nodig, want je kan tussen de mensen zingen en natuurlijk doe ik als artieste ook mee aan de polonaise. Ook dit jaar zal ik er terug mijn ambianceliedjes brengen. Het is dan eveneens bijna Valentijn, zodat ik ook enkele ballads zal zingen. Kortom, we gaan er terug een gezellige avond van maken vol ambiance en plezier.”

In Brasserie Rhodesgoed in Kachtem staan er nog muzikale shows op de affiche. Even opsommen: woensdag 8 februari, The Sensations – woensdag 1 maart, Michael Lanzo – dinsdag 7 én woensdag 8 maart, Willy Sommers (uitverkocht op woensdag) – woensdag 15 maart (De Romeo’s). Telkens eerst diner, daarna show. Info en reservatie via welkom@rhodesgoed.be. (PADI)