IN BEELD – Succesvolle eerste Kerstshow van Gio Vano in Den Toerist in Meulebeke

De eerste Kerstshow van Gio Vano uit Handzame in het Muziekcafé Den Toerist in Meulebeke was een heuse topper.

De zaal zat vol en er traden topartiesten op. Peter Fargo mocht de hele show aan elkaar praten en zingen. René Sleeckx mocht openen, waarna Celien Hermans overnam. Met Michaël Lanzo op het podium steeg de sfeer naar een nieuw hoogtepunt. Ook Frank Galan was super en had heel wat bijval. Ondanks zijn verkoudheid stond Gio Vano eveneens op het podium. Voor hem was dat niet gemakkelijk, maar zijn vele fans genoten toch met volle teugen. Geniet van onze fotomap. (PADI – foto’s Daniël)