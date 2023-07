IN BEELD – Sterke line-up van MENT tijdens opnames ‘Zing Mee Met Je TV’ op de Markt in Diksmuide, enkel spijtig van het frisse weer..

Maandagavond was MENT TV present op de Markt in Diksmuide voor opnames voor ‘Zing Mee Met Je TV’. MENT bracht een sterke line-up samen. Enkel spijtig dat het zonnetje niet van de partij was en het dus vaak frisjes was. Gelukkig bleef het publiek wél staan om de artiesten aan het werk te zien.

Loredana, Pat Krimson, Christoff, De Romeo’s, Frans Bauer en Sieneke, Dana Winner, Lindsey, Christoff, Garry Hagger, Günther Neefs, Willy Sommers, David Vandyck, Laura Lynn… waren maar enkele van de 30 artiesten die optraden. De avond werd afgesloten met Serge Gobin uit Oostende alias Bingo met ‘Arabeat’. Geniet van onze fotomap backstage, tussen het publiek en met een focus op wat er zich op het podium afspeelde. (PADI – foto’s Daniël)