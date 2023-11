IN BEELD – Opname eindejaarsshow én Loftrompetten van MENT in Vayamundo in Oostende

Vrijdagavond was het feest in Vayamundo in Oostende. Het werd een groots feest, want op dat moment werd immers de eindejaarsshow van MENT opgenomen, inclusief de uitreiking van de Loftrompetten 2023.

Er waren heel wat artiesten present, die een liedje kwamen zingen, maar die er ook werden verwacht voor de uitreiking van een Loftrompet. Onder de aanwezigen bemerkten we o.a. Yannick Bovy, Eveline en Filip, Luc Steeno, Bart Herman, Aurélie, Wim Soutaer, Lissa Lewis en Jan Wuytens, Sabien Tiels, Anouk Matton, Ida De Nijs, Frank Valentino, Herbert, Jo Vally, Günther Neefs, Amarylis Temmerman, Erik Goossens, Marjan Berger, Good Shape, Def Dames Dope, Dana Winner, enz. Onze fotograaf legde die avond heel wat kilometers af om de talrijke artiesten op foto te kunnen plaatsen. Geniet van de fotomap. (PADI – foto’s Daniël)