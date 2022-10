‘Groeten uit 2032’ in première met Marc Van Ranst én Marc Van Ranst, maar zonder de échte Marc in Hooglede

In de prachtige Minardschouwburg in Gent vond vrijdagavond de première plaats van ‘Groeten uit 2032’, een toekomst voorspellende komedie met onder andere Peter Van Asbroeck als Marc Van Ranst en Chris Van Espen als Steven Van Gucht. Ook de échte Marc Van Ranst verscheen op de rode loper én dat was natuurlijk een serieuze meerwaarde voor deze productie. Op 24 februari 2023 staat dezelfde productie in De Gulden Zonne in Hooglede, zonder weliswaar de aanwezigheid van de échte Marc Van Ranst.

Er was heel wat gezellige premièredrukte voor de eerste zelfgeschreven komedie van het Gentse gezelschap ‘Het Farcetheater’. Geen betere locatie om die te brengen dan in de tempel van het volkstheater: de Minard. Tegen de Sterren Op-acteur Chris Van Espen bedacht en regisseerde het hele opzet, dus een heleboel BV-imitaties passeren dan ook de revue. Zo speelt Donaat Deriemaeker de rol van ex-premier Elio Di Rupo. Christel Domen kruipt dan weer in de huid van Delphine Boël en Katja Retsin in die van Cora van Mora. Deze gloednieuwe komedie speelt zich af binnen tien jaar. Marc Van Ranst is dan een superster geworden en speelt de ene na de andere show. Helaas zet het al even beroemde virus iedereen weer verplicht thuis. Enkele Bekende Vlamingen organiseren uit miserie dan maar een lockdownfeestje aan zee. Grote rivaal van Van Ranst, Steven Van Gucht, wil hier een stokje voor steken. Maar zoals dat gaat in een knotsgekke komedie loopt ook hier alles uit de hand. Verwacht je aan onvoorspelbare wendingen, héél veel spelplezier en een heleboel ongelukken. (PADI)

‘Groeten uit 2032’ speelt nog tot en met 24 februari ‘23 op verschillende plekken in Vlaanderen. Welkom alvast op 24 februari 2023 in De Gulden Zonne in Hooglede. Tickets via farcetheater.be