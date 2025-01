DJ-zangeres Le Manou (29) maakt indruk op Eurosong met ‘Fille à papa’… én die papa Bart Maerten komt uit Veurne

Zaterdagavond zag je op VRT1 DJ-zangeres Le Manou (29) in de eerste voorronde van Eurosong en haar single heet ‘Fille à papa’. Manou heeft roots in beide delen van ons land. Inderdaad, tot zijn 20 jaar woonde haar papa Bart Maerten in… Veurne. Le Manou zelf woont nu in Durbuy.

Bart Maerten groeide inderdaad op in Veurne, waar ook het grootste West-Vlaamse muziekicoon Will Tura van afkomstig is. “Thuis sprak iedereen Nederlands, soms ook West-Vlaams”, lacht Le Manou. “Als je goed tijdens een interview naar mij luistert, dan hoor je dat nog steeds aan bepaalde woorden. Momenteel wonen nog oma, neven, nichten, achterneven en achternichten van de families Boeve en Maerten in West-Vlaanderen. Of ik er nog kom? Natuurlijk, meerdere keren zelfs voor quality time met de oma, uitwaaien aan de zee, rummikub spelen en verse garnaalkroketten eten. Meer moet dat niet zijn hé! Hét hoogtepunt is echter samen kerst vieren met de voltallige familie, ook bij oma of dichtbij. Onze kerstfeestjes draaien altijd uit op een dansfestijn. Vorig jaar gingen we ook nog op weekend naar het vakantiehuis De Peniche in Koksijde.”

Le Manou is perfect tweetalig en één van de weinige artiesten in België, zelfs wereldwijd, die zingen combineert met DJ’en. ‘Fille à papa’ is een vrolijke popsong met muzikale invloeden uit de housemuziek van de jaren 90. De tekst is een ironische knipoog naar alle nepobaby’s ter wereld “maar wel met het nodige respect voor wat die vaak op eigen kracht bereiken” zegt Le Manou.

© soulcatch

Muziek zit in de genen van Manou Maerten en op achtjarige leeftijd volgde ze al pianolessen aan de academie, gevolgd door ballet, gitaar, notenleer en zangles. Ook de schijnwerpers zijn Manou niet vreemd, want in 2009 nam ze deel aan ‘Junior Eurosong’ waarin ze tweede eindigde na Laura Omloop. Na haar passage bij ‘The Voice Belgique’ vier jaar later behaalt Manou haar masterdiploma muziekproductie in Gent. Haar veelzijdigheid blijkt opnieuw wanneer ze in 2015 zangeres wordt van de drum-‘n-bass-band AKS, waar eerder ook Selah Sue en Laura Groeseneken bij zongen. Manou groeide samen met haar Vlaamse papa en Nederlandse mama op in het kleinste stadje van België. Omgeven door de betoverende natuur van Durbuy werd ze ondanks haar dyslexie samen met haar drie zussen perfect tweetalig opgevoed.

Durbuy Music

Samen met partner in crime én liefde van haar leven Domien Cnockaert realiseert Manou in 2020 hun droomproject: DURBUY MUSIC. Een studiocomplex met negen muziekstudio’s midden in de natuur, met als doel artiesten, auteurs en producers samen te brengen om nieuwe muziek te schrijven en zo een creatieve incubator te zijn voor de hele Belgische muzieksector.

Als ambitieuze onderneemster streeft Manou naar meer gendergelijkheid in de muziekindustrie, van de studio tot op het podium. Haar artiestennaam ‘Le Manou’ symboliseert dan ook haar missie om een diversiteit aan talenten te vertegenwoordigen en anderen te inspireren om hun dromen na te jagen. Haar liefde voor muziek en haar vastberadenheid om barrières te doorbreken maken van haar een unieke toevoeging aan onze nationale scene én de ideale kandidaat om in 2025 aan Europa te tonen wat Belgische vrouwen allemaal in hun mars hebben. (PADI)