“Als kind was Manou al een podiumbeest”: Oma Denise uit De Panne supportert voor kleindochter in preselectie Eurosong

Niet twee, maar tweeënhalve West-Vlaamse acts willen volgend jaar ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Die halve provinciegenoot is Manou Maerten, die als Le Manou haar kans waagt in de preselectie. Haar oma Denise Boeve is haar grootste fan en zit straks op de eerste rij.

Denise Boeve (83) is al 17 jaar weduwe en heeft drie kinderen. De twee jongste wonen in de Ardennen, waar dus ook Oma Niesje haar kleinkinderen opgroeiden. “Dat zit zo: mijn man, Wilfried Maerten, was leerkracht in het College van Veurne en had veel vrije tijd. Onder impuls van zijn ouders begonnen wij in 1964 met de uitbating van La Petite Merveille in Durbuy, waar wij zelf elke vakantie heen trokken. Gestart met acht bedden kunnen daar nu meer dan 200 gasten logeren. Onze zoon Bart nam de zaak van ons over en tegenwoordig runt zijn oudste dochter daar de boel”, vertelt Denise.

Junior Eurosong

Met die nieuwste generatie krijgt het familieverhaal van deze rasondernemers ook een muzikale wending. Bart zijn tweede dochter Manou (29) is namelijk een van de acht kandidaten voor Eurosong 2025. Haar schoonbroer is haar manager en haar twee nichten vergezelden haar al dikwijls als danseressen.

“Manou woont in Durbuy, maar heeft ook fans aan de kust”

“Als kind was Manou al een echte showmadame. Wij hadden hier vroeger een biljarttafel staan in de hobbyruimte, maar die gebruikte zij vooral als podium. In haar tienerjaren waagde ze al haar kans aan Junior Eurosong en strandde ze na Laura Omloop op de tweede plek. Het lintje dat zij toen droeg, hangt nog steeds boven mijn bed”, glundert de fiere oma.

Franstalige songs

Manou behaalde een master in muziekproductie aan het conservatorium van Gent, waar ze haar man Domien Cnockaert leerde kennen. Samen runnen zij nu de Durbuy Music Studios, waar onder meer Camille Dhont en Niels Destadsbader al achter de microfoon stonden. Net als Manou zelf natuurlijk, als haar alter ego Le Manou. In 2013 nam zij ook nog deel aan The Voice Belgique en in 2016 aan De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. Na al die talentenjachten jaagt ze nu haar grote droom na: ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival.

“Ik wil nu alvast alle Westkusters oproepen om op mijn kleindochter te stemmen”

“Vorige week werden de twee voorrondes al opgenomen. Die zullen in januari te zien zijn op tv. Zo kan het publiek alle kandidaten en songs alvast leren kennen. Op zaterdag 1 februari volgt dan de livefinale, waarbij de kijkers en de vakjury samen beslissen wie in mei naar het Zwitserse Bazel mag”, weet Denise. “Manou heeft al wat naambekendheid aan de andere kant van de taalgrens, met haar Franstalige nummers. Toch heeft ze zeker ook al fans aan de Westkust, want vorig jaar trad ze nog op voor onze serviceclub Inner Wheel in CasinoKoksijde. Ze speelde de zaal helemaal plat met haar chansons!”

Vol verwachting

Denise zat toen al op de eerste rij en zal dat straks natuurlijk weer doen. “Enerzijds ben ik vol verwachting, want het nummer blijft hangen en Manou was de voorbije weken al volop bezig met de show. Terwijl anderen zich laten omringen door een hele entourage, doet zij quasi alles zelf. Ze heeft dan ook heel veel talent. Dat heeft ze geërfd van mijn man, die haar peter was en een muzikale duizendpoot was. Anderzijds hoop ik dat dit niet weer uitdraait op een zoveelste ontgoocheling, nadat ze al zo vaak op de tweede plek eindigde”, zegt Denise.

Reist ze in mei mee naar Zwitserland? “Heel graag, maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Eerst kijk ik samen met de hele familie uit naar de tv-uitzendingen. Manou heeft mij al uitgenodigd voor de livefinale, die ik dan ook zeker van in het publiek wil bijwonen. Ik wil nu alvast alle Westkusters oproepen om dan op mijn kleindochter te stemmen!”