De béste liedjes én muziek uit alle Harry Potter-films hoor je op woensdag 28 september in Concertgebouw Brugge

Op woensdagavond 28 september is ‘The Magical Music of Harry Potter’ present in het Concertgebouw van Brugge. Normaal zou dat concert plaatsgrijpen op 29 maart jl., maar ook nog wegens corona werd het enkele maanden uitgesteld. Woensdagavond is het dus zover, waar je de béste liedjes én muziek uit alle Harry Potter-films kan beluisteren, gebracht door het Symfonisch & Philharmonic Film Orchestra & Choir.

De bekroonde filmmuziek van een van de meest succesvolle films uit de geschiedenis komt nu als concertavond naar je toe. Met bekende solisten, een originele acteur, een koor en een symfonisch orkest. Bezoekers zullen de belangrijkste muzikale momenten van Harry Potter beleven: Het programma bevat de film soundtracks van de viervoudig Oscar winnende componist John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper en Alexandre Desplat en het beste van de muziek uit “Harry Potter and the Cursed Child” die in Londen en New York ontzettend veel prijzen won. Onze publiekslieveling, meestal een acteur uit de familie Wemel of een ander karakter uit de Harry Potter films zal het onvergetelijk maken. De presentator praat over zijn ervaringen als acteur/actrice in Harry Potter en over vriendschap, avontuur en liefde in de gevaarlijke wereld van tovenarij. Bezoekers worden betoverd door het licht en laser technologie en een uniek geluid die gegarandeerd kippenvel bezorgt. De visuele effecten zullen ervoor zorgen dat bij iedere Harry Potter fan hun hartje sneller zal slaan terwijl ze naar het concert luisteren.

De prachtige filmmuziek wordt uitgevoerd door The Magical Symphonic & Philharmonic Film Orchestra & Choir, dat speciaal is opgericht voor deze Harry Potter concerten, en dat op deze tournee – ondanks de oorlog – samenwerkt met een nationaal Oekraïens staatsorkest: “The Academic Khmelnitsky Philharmonic Symphony Orchestra”. Opgericht in 2001 en geleid door chef-dirigent en geëerd kunstwerker van Oekraïne Sergiy Leonov, heeft het orkest de harten van vele luisteraars van klassieke muziek gewonnen. Het wordt vaak geprezen om zijn coherente en evenwichtige klank en staat bekend om zijn succesvolle samenwerking met vooraanstaande dirigenten en solisten uit Oekraïne en het buitenland. Het orkest komt uit het westen van Oekraïne en voert een breed repertoire uit verschillende muzikale tijdperken, met speciale aandacht voor Oekraïense componisten. Het repertoire omvat symfonieconcerten en operavoorstellingen zoals Puccini’ “Tosca”, Mozart’s “Magic Flute” en Strauss’ operette “Die Fledermaus”. Naast het uitvoeren van klassieke muziek op het hoogste niveau, neemt het orkest deel aan meerdere rockmuziekprojecten – van “The Best of Rock” tot “Legends of Rock”. Onder toezicht van de geëerde artiest van Oekraïne Sergey Rabiychuk, werkte het orkest samen met wereldberoemde zangers en presenteerde muziek van bekende zangers Bon Jovi, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, en The Scorpions. Rabiychuk heeft meer dan 200 composities geschreven voor de Academisch Khmelnitsky Filharmonisch Symfonie Orkest. Hij nam ook deel als arrangeur in de populaire tv-shows “Star+Star” en “People’s Star”, en was de hoofddirigent van “Berlin Military Tattoo” dirigent van “Berlin Military Tattoo” in Duitsland.

Chris is internationaal bekend als Percy Wemel, een rol die hij speelde in de Harry Potter-filmreeks. Op 16-jarige leeftijd schreef Chris een brief waarin hij solliciteerde naar een auditie voor Harry Potter. Onlangs zette hij een stap achter de camera en hielp hij bij het coördineren van vele high-end TV-producties. Recent werk omvat “A Discovery of Witches” (Sky / Bad Wolf), “Downton Abbey” (ITV / Carnival), “The Bastard Executioner”(FOX), “Atlantis” (BBC / Urban Myth), en vorig jaar regisseerde hij zijn eerste korte film ‘Dad’ die op de shortlist staat van het Cardiff International Film Festival 2020. Naast filmprojecten blijft Chris zich inzetten voor live optredens, zowel als leider van het Brecon Little Theatre gezelschap. Hij blijft regelmatig verschijnen op fan-gerelateerde evenementen over de hele wereld, van de kleinste kunstfestivals tot massale film shows. (PADI)

Info en tickets: www.concertgebouwbrugge.be – www.star-entertainment.org