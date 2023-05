B.Jorn uit Lendelede werkt mee aan benefiet ‘Summervibes’ in Oostkamp voor de vzw ‘Autism in Colour’

Zanger B.Jorn uit Lendelede is één van de stuwende krachten – samen met de voorzitter Vincent Schatteman – achter de benefiet ‘Summervibes’ op het Evenementenplein in Oostkamp voor de vzw ‘Autism in Colour’.

Op 14 maart 2022 werd de vzw ‘Autism in Colour’ opgericht, die verschillende instanties steunt door het schenken van materialen die de motoriek van de kinderen doet stimuleren. Autisme is helemaal geen ziekte, maar een andere vaardigheid. De vereniging helpt ook met de inrichting van ruimtes, waar de kinderen worden begeleid. Om dit alles te verwezenlijken hangt de vzw natuurlijk af van sponsoring, donaties en het zelf organiseren van verschillende events in één jaar. Momenteel werden al enkele scholen in de spotlights geplaatst die werken rond autisme: Het Vlot in Knokke, De Drempel in Geraardsbergen, MPI Pottelberg in Kortrijk. Ook de website www.autismincolour.world biedt verschillende producten aan, die de vereniging verkoopt om fondsen te genereren.

Zanger B.jorn is in zijn eigen familiekring nauw betrokken met autisme, zodat hij besloot van zich in te zetten voor deze vereniging. Hij werd peter van de vzw ‘Autism in Colour’ en hij zet zich in wanneer men zijn hulp kan gebruiken. Op zaterdag 8 juli organiseert de vzw ‘Autism in Colour’ het event ‘Summervibes’ op het Evenementenplein in Oostkamp. Eerst is er een motorrit, die start vanaf 11 uur op dezelfde locatie. Vanaf 13 uur ben je welkom voor het muzikale gedeelte. Eén uur later beginnen de optredens met Michael Lanzo, Luc Valentino, B.Jorn, Sirka, Alice Fr., Frank Williams, Dave Calbo, Veronique Ké, Ella Delrue, Charlien, Nick. Er is ook een tombola, kindergrime, springkasteel, tal van buitenspelen en kinderdisco. Toegang: kinderen tot 12 jaar gratis, van 12 tot 18 jaar 5 euro, ouder dan 18 jaar 7 euro. Aan de deur 10 euro. (PADI)

Info en tickets: www.autismincolour.world.