Stefaan Obreno stopt als zwemcoach bij Brugse Zwemkring

Stefaan Obreno trok in 1969 als jonge zwemmer in het Brugse zwembad Jan Guilini bij de Koninklijke Brugse Zwemkring zijn eerste baantjes. Van dan af stond ruim vijftig jaar het zwemmen centraal. Als coach zette hij in Brugge vooral een structuur op poten die resultaat behaalde.

In 1981 werd Stefaan Obreno als zwemmer Belgisch kampioen en nationaal recordhouder op de 100 en 200 meter vlinderslag. Zijn doel daarvoor was eigenlijk de Spelen in 1980 te halen. Er was echter een boycot en ondanks zijn voorselectie ging dat niet door. “Drie jaar later, ik was ondertussen met zwemmen gestopt, vroeg Robert Dooms mij om hem bij BZK een periode te vervangen. Dit viel goed mee en zo begon ik er als hoofdtrainer, zij het met ambitie. Er moest meer getraind, intensiever gewerkt worden. Ik had een lange termijn visie om internationaal toch wel iets te brengen.”

Obreno stond bekend als een coach met een ijzeren hand, met aandacht voor discipline. “Ze noemden mij ook wel eens de Beul van Brugge. Eind de jaren tachtig, begin de jaren negentig hadden wij bij BZK veel zwemmers van buiten het Brugse, omdat we gekend stonden om heel zwaar te trainen.”

“Ik studeerde een jaar in de Verenigde Staten, zwom er ook en daar heb ik veel opgepikt en ervaring opgedaan na contact met Russische trainers. Hun visie was heel veel trainen, iets wat ze in ons land niet deden.” Het bracht op: voor BZK bereikte Stefaan Maene op de 200 meter rugslag een Olympische finale, voor het eerst sinds veertig jaar, in ’92. Brigitte Becue voegde daar haar palmares aan toe.

Nederland

In 1997 vond de zwemcoach uit Knokke-Heist een nieuwe uitdaging. Tot 2002 was hij fulltime hoofdcoach van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZK). Hij kreeg er carte blanche. De sky was the limit, met in Sydney negen medailles waarvan vijf keer goud. Nadien zette Obreno het zwemmen voor even aan de kant en begon hij met zijn echtgenote een fitnesscentrum (Sport City) in Zuienkerke, waar nu Shifting Gears gevestigd is.

In die periode was hij begeleider van triatleet Luc Van Lierde. Er volgde een nieuw hoofdstuk, binnen de Vlaamse zwemfederatie als nieuwe topsportcoach, met de bedoeling het zwemmen in ons land te redden. De doelstelling enkele zwemmers in 2008 op de Spelen te brengen slaagde.

Na onenigheid binnen de federatie stapte Obreno begin 2011 op en kreeg hij een opportuniteit om opnieuw bij BZK aan de slag te gaan. Nadat Rik Valcke naar de zwemfederatie overstapte werd Stefaan er hoofdtrainer. Ruim tien jaar later zet hij nu voorgoed een stap opzij. “Ik word 61 jaar. We hadden corona, moeite om zwemwater te vinden, de mensen te motiveren, wedstrijden te kunnen zwemmen. Binnen ons team hebben we dit redelijk goed doorstaan. Maar wat mij de doorslag gaf is dat de zwemmers mijn planning voor de komende jaren niet kan motiveren.”

Iedereen die een jaar ouder werd, moest een training meer doen. “We hadden inspanningen gedaan met de club om twee keer per week coretrainingen in te lassen, hebben extra water gezocht. Dit werd binnen de groep de kern zwemmers, of zij die het hoogste niveau halen bij BZK, niet zo enthousiast onthaald. Mijn ambitie strookte met die van hen. Ik kon één of twee jaar terug gaan, de trainingen aanpassen en minder hoog mikken of mijn kop uitwerken, doorgaan, maar wie zou er meegaan”, vraagt hij zich af.

Stefaan Maene

Na gezamenlijk overleg is beslist dat Stefaan bij BZK vanaf 1 maart wordt opgevolgd door Stefaan Maene. “Er komt een goede lichting aan, die zich binnen twee jaar richting de top kan zwemmen. Stefaan was destijds mijn eerste poulain en hij heeft de voorbije jaren met succes training gegeven in kleinere clubs.”

De gewezen Olympiër kwam daarna anderhalf jaar geleden bij BZK als assistent-trainer. “Hij kent mijn werkwijze, snapt perfect waar ik naar toe wil. We ademen hetzelfde”, klinkt het bij Obreno. “Stefaan heeft het juiste, ideale profiel om mij op te volgen. Ook de manier van hoe hij met de zwemmers omgaat. Ik ben al wat ouder, korter, stugger. Stefaan is jonger, veel meer met die sociale media bezig en maakt al eens een praatje. Het was tijd voor vernieuwing. Nieuwe ideeën, maar laat het oude niet los. Voeg er zelf je eigen peper en zout aan toe”, laat Stefaan Obreno zijn opvolger weten. “Ik zal mij nu overdag nog enkel bezighouden met Swim Class, mijn eigen zwemschool in Knokke-Heist. Techniektraining geven en vooral triatleten begeleiden.” (ACR)