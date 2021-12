Fanny Lecluyse keert naar Kortrijkse Zwemkring terug als assistent-coach

Fanny Lecluyse, die net met pensioen is als professioneel zwemster, heeft zondag op Instagram aangekondigd dat ze als assistent-coach zal terugkeren naar de Kortrijkse Zwemkring (KZK), de zwemvereniging waar ze haar loopbaan begon.

“Vanaf 2022 keer ik terug naar de club waar het voor mij allemaal begon… de Kortrijkse Zwemkring”, schreef de Henegouwse West-Vlaamse, die de laatste jaren zwom voor de Dauphins Mouscronnois. “Ik zal de coaches assisteren, en mijn kennis en ervaringen, net als het zwemplezier, delen met de zwemmers om hen helpen beter te worden.”

Lecluyse maakte donderdag bekend op 29-jarige leeftijd een punt achter haar carrière te zetten. Het betekende het einde van een rijkgevulde carrière. Haar hoogtepunt was ongetwijfeld de Europese titel in 2015 op de 200 meter schoolslag, op het EK kortebaan in het Israëlische Netanya. Op het WK van 2018 in klein bad in het Chinese Hangzhou pakte ze in dezelfde discipline brons.

Afgelopen zomer werd ze achtste in de olympische finale in Tokio. In 2019 was ze zevende op het WK in Gwangju, telkens op de 200 meter schoolslag. Lecluyse heeft ook zes Belgische records achter haar naam staan: drie in olympisch bad (100 en 200 meter school en 200 meter wissel) en drie in klein bad (100 en 200 meter school en 400 meter wissel).

