Fanny Lecluyse stopt: dit zijn de 5 mooiste momenten uit haar zwemcarrière

Fanny Lecluyse stopt met zwemmen. De 29-jarige Lecluyse kondigde dat nieuws gisterenavond zelf aan op Instagram. Ze neemt afscheid in schoonheid, want ze haalde dit jaar een finale op de Olympische Spelen en op het WK kortebaan. Onze redactie zet haar vijf topmomenten op een rijtje.

1. Olympische finale (2021)

Vrijdag 30 juli 2021 is een dag die Fanny Lecluyse nooit meer zal vergeten. Lecluyse zwom toen een olympische finale. Op de 200m schoolslag eindigde ze na een sterke start uiteindelijk als achtste in een tijd van 2’24″57. Niet haar beste tijd ooit, want ze bleef ruim een seconde boven haar eigen Belgisch record. De Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker veroverde de gouden medaille en zwom naar een nieuw wereldrecord. Ze won in een waanzinnige tijd van 2’18″95. Teleurgesteld was Lecluyse allesbehalve, want ze had haar grote droom waargemaakt. Een Belgische zwemster in een olympische finale, dat was al van 1996 geleden. Brigitte Becue – eveneens een West-Vlaamse – zwom in Atlanta de finales van de 100m en de 200m schoolslag. Toen waren er al geruchten dat ze haar zwempak ging opbergen, maar Lecluyse zwom toch nog verder.

2. Brons op het WK in Hangzhou (2018)

In het Chinese Hangzhou veroverde Lecluyse een bronzen plak op de 200m schoolslag. Ze had hiervoor al heel wat medailles behaald op EK’s kortebaan, maar een WK kortebaan is toch nog iets anders. Enkel de Amerikaanse dames Annie Lazor en Bethany Galat waren een tikkeltje sneller dan Lecluyse. Na die schitterende prestatie werd Lecluyse ereburger van Spiere Helkijn.

3. Europees kampioen in Netanya (2015)

Lecluyse kroonde zich tot Europees kampioen op de 200 meter schoolslag op het EK kortebaanzwemmen in het Israëlische Netanya. Ze verwees de Russische Maria Astashkina en de Turkse Viktoriya Zeynep Gunes naar de dichtste ereplaatsen. Ook toen was ze de opvolgster van Brigitte Becue. in 1999 was zij in het Portugese Lissabon de beste op de 100 meter schoolslag.

4. Zilver op EK in Netanya (2015)

Het EK kortebaanzwemmen in het Israëlische Netanya bleek een schot in de roos voor de toekomstige lerares. Op de 50 meter schoolslag finishte ze al tweede. Enkel de Finse Jenna Laukkanen was een fractie van een seconde sneller. Op de 100 meter schoolslag greep ze net naast een medaille. Ze strandde op een vierde plaats.

5. Brons op het EK in Szczecin (2011) en brons op het EK in Kopenhagen (2017)

In 2011 toonde Lecluyse zich voor het eerst op het Europese toneel. In het Poolse Szczecin verraste ze vriend en vijand door een bronzen medaille te veroveren op de 200 meter schoolslag. Ze zwom toen eveneens een nationaal record, die ze tot op heden nog steeds in handen heeft. Lecluyse verbeterde het Belgisch record doorheen de jaren een paar keer. Ook in het Deense Kopenhagen was een bronzen medaille op het EK kortebaan haar deel. Opnieuw op haar favoriete afstand, de 200 meter schoolslag. (Imar Vandenabeele)