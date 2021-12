Olympisch finaliste Fanny Lecluyse (29) stopt met zwemmen

Zwemster Fanny Lecluyse (29) uit Spiere-Helkijn hangt haar zwempak definitief aan de haak. Dat kondigde ze donderdagavond zelf aan via Instagram. “Ik wil nu de fakkel doorgeven aan de nieuwe generatie”, klinkt het.

Afgelopen zomer maakte ze nog haar droom waar met een finaleplaats op de Olympische Spelen, maar nu is het op. Fanny Lecluyse stopt op 29-jarige leeftijd met competitiezwemmen. Dat kondigde ze donderdagavond aan via haar eigen Instagrampagina.

“In april 2000 in Brugge dook ik voor het eerst in het water voor een competitiewedstrijd. 21 jaar later, op het WK kortebaanzwemmen in Abu Dhabi, heb ik mijn laatste wedstrijd gezwommen. Ik hang mijn zwempak dus aan de haak en je zal me niet snel meer baantjes zien trekken. Aan de rand van het zwembad zal je me in de toekomst misschien wel nog zien verschijnen. 2021 is dus het jaar van het afscheid geworden. Het was een schitterend jaar, met finales op de Olympische Spelen en het WK. Maar om daar te geraken, volg je een lange en hobbelige weg, vol obstakels en tegenslagen. Succes valt zonder opofferingen niet te bereiken, en al zeker niet in het zwemmen. Ik heb dan ook heel wat mensen te bedanken, onder wie mijn coach en mijn ouders”, aldus Lecluyse.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Schoolslag

Fanny Lecluyse specialiseerde zich in de schoolslag, zowel op de 100 als de 200 meter. In 2007 kon ze zich voor het eerst plaatsen voor het Europees jeugdkampioenschap, zowel op de wissel- als de schoolslag. Maar het grote publiek leerde haar kennen vanaf 2010 waar ze op het EK langebaan twee halve finales haalde. Een jaar later deed ze het ook op het WK langebaanzwemmen vrij goed, met twee halve finales op 19-jarige leeftijd.

Een eerste medaille op een groot kampioenschap kwam er ook al in 2011, op het EK kortebaan in Polen. Met een nieuwe Belgisch record finishte Lecluyse toen als derde op de 200 meter schoolslag. De zwemster, lid van een club in Moeskroen vlak over de taalgrens, kwalificeerde zich voor haar voor het eerst voor de Olympische Spelen van 2012 in Londen. Daar sneuvelde ze in de reeksen op de 200 meter schoolslag. De eerste internationale titels kwamen er in 2015 waar Fanny Lecluyse op de 200 meter schoolslag op het EK kortebaan in Israël naar het goud snelde. Op de 50 meter kortebaan op datzelfde kampioenschap eindigde ze als tweede.

Drie keer Olympiër

Haar tweede Olympische Spelen, in 2016 in Rio, draaiden uit op een teleurstelling. Zowel op de 100 meter schoolslag als op de 200 meter schoolslag raakte Fanny Lecluyse niet door de reeksen. Meteen na afloop van haar tweede race in Rio leek de zwemster te twijfelen over de toekomst van haar carrière. Maar Lecluyse zette door en knokte terug. Zowel in 2017 als in 2018 pakte ze brons, een keer op het EK kortebaan op de 200 meter schoolslag en één keer op het WK op de 200 meter school.

Op de Spelen van afgelopen zomer in Tokio, uitgesteld van 2020 naar 2021, maakte Fanny Lecluyse haar finaledroom wél waar. Op de 100 meter schoolslag lukte het niet, maar op de 200 meter – haar favoriete nummer – wist de zwemster uit Spiere-Helkijn zich wél te plaatsen voor de finale. In die finale eindigde ze uiteindelijk als achtste en laatste.

Fanny Lecluyse is op dit moment Belgisch recordhoudster op de 50 meter, 100 meter en 200 meter schoolslag en de 400 meter wisselslag op de kortebaan en op de 200 meter wisselslag en maar liefst alle schoolslagafstanden in het vijftigmeterbad.