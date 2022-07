Zege voor Jochen Deweer in 75ste Grote Prijs Oscar Naert

Het feestcomité van de wijk Konterdam (Oostende) kreeg 42 eliterenners aan de start van de 75ste editie van de Grote Prijs Oscar Naert, onder wie 5 Australiërs. De wedstrijd, 70 kilometer over 40 ronden, werd massaal bijgewoond door een enthousiast wielerpubliek.

Nog voor halfweg reed een kopgroep van vijf renners aan de leiding met een veilige voorsprong. Jame Jacques, Victor Vercouille, Sven Noels, Celestin Leyman en Jochen Deweer hielden er een stevig tempo op na. Ze konden gemakkelijk uit de greep van het peloton blijven en onder elkaar de premies verdelen. Jochen Deweer was zeer bedrijvig en stak de meeste premies op zak. Tegen de verwachtingen in van de kenners, toonde hij zich ook de snelste, in de eindspurt na 70 kilometer. Harelbekenaar Deweer is 31 en pakte in Oostende (Konterdam) zijn eerste seizoenszege. Hij won voor Noels, Jacques, Leyman en Vercoullie. Arne Santy won de spurt van het peloton op een halve minuut.