Yves Lampaert tot eind 2025 bij Quick.Step-Alpha Vinyl

Yves Lampaert (31) heeft zijn contract bij Quick.Step-Alpha Vinyl verlengd tot eind 2025. Dat meldt de ploeg op zijn website. Lampaert rijdt sinds 2015 voor de ploeg van Patrick Lefevere en doet daar nu dus nog eens drie jaar bij. Aan het eind van zijn contract zal hij dus een decennium lang voor The Wolfpack gereden hebben.

De Ingelmunstenaar heeft er een onvergetelijk jaar opzitten. Vooral in de Tour de France gooide hij hoge ogen door op magistrale wijze de proloog te winnen en zo de gele trui te pakken. Die prestatie ziet hij nu beloond worden met een contractverlenging die Lampi nog drie jaar langer aan de ploeg van Lefevere bindt. Tot grote tevredenheid van de winnaar van de IJzeren Briek: “Ik ben erg blij dat ik nog drie jaar bij deze ploeg kan blijven. Ik zie de ploeg als mijn familie en ben altijd erg trots op onze successen. Ik hoop dat we de komende jaren nog veel successen mogen boeken. Ik wil Patrick bedanken voor zijn vertrouwen en wil dat graag terug betalen.”

Grotere plaatje

Ook grote baas Patrick Lefevere is opgetogen met de deal. “Het is mooi dat we Yves aan boord houden. Als we terugkijken naar het afgelopen jaar, denken we natuurlijk aan zijn gele trui in de Tour en aan Parijs-Roubaix. Het grotere plaatje is evenwel veel meer dan dat. Yves heeft enkele grote individuele overwinningen behaald, maar hij werkt ook hard voor anderen en is een belangrijk deel van onze ploeg. We zijn dan ook erg blij dat hij nog drie jaar bij onze ploeg rijdt.”

15 zeges

Tot dusver pakte Lampaert al 15 individuele zeges. Zo won hij onder meer ritten in de Vuelta en de Ronde van Zwitserland en was hij de beste in Dwars door Vlaanderen en Brugge – De Panne. In 2018 pakte hij, naast nationale tijdrittitels in 2017 en 2021, ook de Belgische titel op de weg.