Wim Feys duidt transferpolitiek EFC-L&R-AGS U23: “We hadden nood aan meer ervaring in de ploeg”

Meer ervaring, renners met een offensieve stijl die uitslagen rijden. Dat zijn de elementen die bij de samenstelling van EFC-L&R-AGS U23 voor volgend seizoen doorslaggevend waren. Sportief verantwoordelijke Wim Feys koos voor acht blijvers en elf (!) nieuwe gezichten.

Michiel Nuytten, Senne Thonnon, Senne Willems, Joes Oosterlinck, Jens Delahaye, Jan Van Dyck, Sander Inion en Kenneth Verstegen zullen ook in 2023 de kleuren van het West-Vlaamse beloftenteam verdedigen. De laatstejaarsbeloften – Luca De Meester, Thomas Naudts en Brent Van Mulders – moeten een andere ploeg zoeken. Dylan Vandenstorme trekt naar de continentale opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Gobert, Dylan Vandenborre naar VDM-Trawobo. De eerstejaarsbeloften Gerben Dewinter, Wannes Dewulf, Milan De Meester en Jo Hashikawa worden doorgestuurd. “Nochtans niet onze stijl om renners geen tweede seizoen kansen te geven”, benadrukt Feys. “We vonden dat we dit keer die beslissing moesten nemen. Dit seizoen waren 9 van de 18 renners eerstejaars. Dat is te veel. We kozen voor iets meer ervaring.”

Dit seizoen waren 9 van de 18 renners eerstejaars. Dat is te veel

Vijf eerstejaars

Wat Feys vond bij Ben Squire, Brem Deman, Joppe Heremans, Floris Van Tricht, Victor Vercouillie en Thomas De Pestel. Van de junioren komen Niels De Clerck, Thibaut Pauwels, Jean-Baptiste Declercq, Yorick Slaets en Bert Bolle over. “Op mijn lijstje stond ook Simen Evertsen-Hegreberg, de Noor die bij onze junioren koerst”, verduidelijkt Feys. “Hij kiest voor een continentale ploeg uit Tirol. We zullen het seizoen aanvangen met 19 renners, één meer dan in onze oorspronkelijke plannen.”

Wielervlees

Dat slechts twee junioren van EFC-L&R-AGS binnen de piramide de overstap naar de beloften maken is opvallend. “Iets waaraan we gaan werken. We zijn een ploeg in opbouw, dit was ons eerste seizoen. Junioren en beloften werkten te veel apart. In 2023 gaan we overkoepelend werken. De ploegleiders van de beloften zullen twee maal met de junioren meegaan.” Om beter in te schatten welk wielervlees in de kuip zit. De beloften van EFC-L&R-AGS zullen zo goed als hetzelfde programma rijden. “We hopen een rittenkoers categorie 2.2 aan het programma toe te voegen. Vroeger kregen we uitnodigingen voor Normandië en Bretagne. Door de opkomst van continentale teams en van opleidingsploegen van WorldTourteams is het voor een clubteam moeilijk om voor die meerdaagsen een startbewijs te krijgen.”