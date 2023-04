Wie leidt er in WestSprint? (7)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Bredene 5/4, 152 dlnrs.: 1. Daniel Arnes (Noor) 4. Milan Kuypers (12)

Bellegem 6/4, 152 dlnrs.: 1. Jonas Volkaert 6. Kenneth Verstegen (10) 7. Victor Vercouillie (9)

Circuit des Ardennes (Fra), UCI 2.2 (6-9/4): Jelle Vermoote 41 punten: 34 + 7 (5de in eerste rit, 17de in vierde rit), Ramses Debruyne 34 punten: 10 + 7 + 10 + 7 (13de in eerste rit, 27ste in derde rit, 13de in vierde rit en 17de in eindstand), Robin Orins 7 punten (15de in eerste rit)

Wevelgem 8/4, 175 dlnrs.: 1. Daan Stevens 14. Arno Vanhaecke (2)

Moorslede 10/4 145 dlnrs.: 1. Niels De Rooze 9. Gianni Corijn (7)

HEREN JUNIOREN

Ster van Zuid-Limburg, 2.1. : Tars Poelvoorde (109; 3de, 1ste, eindstand 10de), Wout Hemeryck (14; 17de, 24ste), Laurens Plancke (7; eindstand 27ste), Viggo Vanneste (7; 28ste), Lomme Van Den Meerssche (7; eindstand 28ste).

Tielt, 09/04, 84 km, 96 dlnrs. : 1. Milan Vermeulen (15), 2. Baptiste Swertvaegher (14), 3. Dimi Van Pamel (13), 4. Lowie Degryse (12), 5. Victor Verstraete (11), 6. Robbe Dewilde (10), 7. Arno Verschaeve (9), 8. Alexander Boussemaere (8), 10. Josia Landerwyn (6), 11. Yoran Maertens (5), 14. Leander Vandersteene (2).

Westkerke, 10/04, 88 km, 105 dlnrs. : 1. Oisin Ferrity, 3. Baptiste Swertvaegher (13), 10. Ludovic Langbeen (6), 11. Milo Alleman (5), 15. Lowiek Misseeuw (1).

HEREN NIEUWELINGEN

Veldegem, 09/04, 69 km, 53 dlnrs. : 1. Jasper Verbrugge (15), 9. Zeno Durie (7), 14. Thor Peeters (2).

Ruiselede, 10/04, 67 km, 55 dlnrs. : 1. Kyano Cottignies (15), 3. Bas Vandenbulcke (13), 6. Matthis Moyaert (10), 8. Lukas Coryn (8), 9. Matteo Toortelboom (7), 10. Arjen Decroo (6), 11. Lars De Clerck (5).

Moeskroen, BvB, 10/04, 70 km, 112 dlnrs. : 1. Thibaut Vandamme, 11. Jasper Verbrugge (10), 25. Florian Dhont (5), 26. Raynaud Beke (5).

Ledegem, 10/04, 67 km, 27 dlnrs. : 1. Noah Coninckx, 3. Ferre Commeene (13), 5. Toby Vandewoude (11), 6. Thor Peeters (10), 9. Cédric Deceuninck (7), 10. Stan Glorieux (6), 12. Emiel Dermaut (4).

Ledegem, 10/04, 52 km, 59 dlnrs. : 1. Yasu Vervoort, 3. Aksel Decaestecker (13), 8. René Messely (8), 9. Tille Vergalle (7), 11. Thur-Emiel David (5), 12. Lars Verlinden (4).

DAMES JUNIOREN

DAMES NIEUWELINGEN

Veldegem 9/4, 43 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 3. Jilke Michielsen (13) 8. Olivia Vercruysse (8) 9. Zita Gheysens (7)