Wie leidt er in WestSprint? (5)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Wim Hendriks Trofee in Koewacht (Ndl) 25/3: 1. Jasper Dejaegher (30) 6. Gust Lootens (20) 9. Victor Vercouillie (14) 25. Sander Inion (5)

Gent-Wevelgem UCI 1.2 26/3 : 1. Gil Gelders 6. Robin Orins (31) 10. Jelle Harteel (19) 14. Jelle Vermoote (7) 16. Warre Vangheluwe (7) 18. Michiel Nuytten (7) 29. Maxim Delrue (7)

Olympia’s Tour UCI 2.2 (Ndl) : Michiel Lambrecht 7 punten (29ste in vijfde rit), Gaetan Verleyen 7 punten (30ste in vijfde rit)

HEREN JUNIOREN

Werken, 25/03, 94 km, 111 dlnrs. : 1. Louis Weyts, 4. Floris Dejaegher (12), 8. Lukas Courtens (8), 10. Timo Kerkhofs (6), 11. Andres Loobuyck (5), 13. Tuur Hancke (3), 14. Siebe Bauwens (2).

Ieper, 1.1., 26/03, 133 km, 149 dlnrs. : 1. Steffen De Schuyteneer, 4. Victor Vaneeckhoutte (37), 6. Tars Poelvoorde (31), 14. Laurens Plancke (7).

HEREN NIEUWELINGEN

Boezinge, BvB, 26/03, 74 km, 116 dlnrs. : 1. Senne Brys, 4. Jasper Verbrugge (24), 7. Mathis Bruynooghe (18), 13. Zeno Durie (6), 15. Briek Plasman (5), 16. Raynaud Beke (5), 18. Lukas Coryn (5), 28. Thor Peeters (5).

DAMES JUNIOREN

Gent-Wevelgem in Boezinge UCI 26/3 146 dlnrs.: 1. Izzy Sharp (Gbr), W-Vl: nihil

DAMES NIEUWELINGEN

Gent-Wevelgem in Boezinge 26/3: 64 dlnrs.: 1. Mae Cabaca (Ndl) 6. Jilke Michielsen (10) 7. Zita Gheysens (9)