Wie leidt er in WestSprint? (30)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Zonnebeke 30/8 58 dlnrs.: 1. Elias Van Breussegem 11. Lucas Dewachter (5)

Memorial Danny Jonckheere in Oudenburg 30/8: 1. Gust Lootens (30) 3. Warre Vangheluwe (26) 6. Jasper Dejaegher (20) 9. Alex Vandenbulcke (14) 20. Sander Inion (5) 24. Niels De Clerck (5) 25. Brian Rigole (5) 30. Liam Punnewaert (5)

Kortemark 31/8 dlnrs.: 1. Lionel Taminiaux 19. Kenneth Verstegen (5) 20. Alex Vandenbulcke (5)

Flanders Tomorrow Tour (31/8-2/9): Warre Vangheluwe 112 punten (19de in eerste rit + 2de in tweede rit + 7de in derde rit + 19de in vierde rit + 8ste in AK), Victor Vercouillie 82 punten (2de in vierde rit + 4de in AK), Gust Lootens 61 punten (11de in eerste rit + 13de in tweede rit + 18de in derde rit + 7de in AK), Alessio De Maere 47 punten (9de in tweede rit + 8ste in vierde rit), Michiel Nuytten 35 punten (23ste in eerste rit + 16de in tweede rit + 29ste in derde rit + 21ste in vierde rit + 30ste in AK), Michiel Lambrecht 33 punten (10de in eerste rit + 23ste in tweede rit + 19de in AK), Jani De Coster 7 punten (28ste in eerste rit), Arno Vanhaecke 7 punten (18de in vierde rit)

Wakken 2/9 32 dlnrs.: 1. Alex Vandenbulcke (15) 13. Jakov Beirlaen (3) 15. Koen Lannoo (1)

Bulskamp 3/8 23 dlnrs.: 1. Mathias Vanoverberghe 2. Kenneth Verstegen (14) 10. Lucas Dewachter (6)

Memorial Igor Decraene in Waregem 3/9 24 dlnrs.: 1. William Junior Lecerf 2. Victor Vercouillie (28) 10. Maxim Delrue (12) 14. Seppe Vercammen (5) 15. Sander Inion (5) 16. Wies Verdonck (5) 17. Niels De Clerck (5) 19. Wannes Dewulf (5) 20. Korneel Decaestecker (5) 21. Nicholas Goossens (5)

HEREN JUNIOREN

Giro della Lunigiana, 1.1. : Milan Donie (42; 19de, 7de, eindstand 25ste).

Kooigem, 02/09, 100 km, 64 dlnrs. : 2. Victor Vaneeckhoutte (14), 4. Kenji Coenen (12), 6. Milan Bral (10), 10. Senne Cleenewerck (6), 13. Nathan Amerlynck (3), 14. Louis Vandenbroucke (2).

Zonnebeke, 02/09, 85 km, 59 dlnrs. : 2. Milan Vermeulen (14), 3. Lowie Degryse (13), 4. Staf Cappon (12), 5. Michiel Debeaussaert (11), 6. Tibe Craeynest (10), 7. Siebe Mortelé (9), 9. Yoran Maertens (7), 10. Jules Verhaeghe (6), 11. Henri Naessens (5), 13. Thiemen Bruyneel (3), 15. Timo Lerkhofs (1).

Plouay, 1.1. : 5. Seppe Leman (34), 11. Arne Desimpelaere (16), 27. Simon Bril (7).

Waregem : 8. Corneel Vanslembrouck (16), 9. Louic Boussemaere (14), 10. Laurens Plancke (12), 11. Lomme Van Den Meerssche (10), 14. Jules Verhaeghe (5), 16. Baptiste Swertvaegher (5), 18. Wout Hemeryck (5), 24. Jenthe Verstraete (5), 26. Rune Meyhui (5).

HEREN NIEUWELINGEN

Hulste, 02/09, 67 km, 72 dlnrs. : 2. Céleste Belpalme (14), 4. Thor Peeters (12), 5. Thor Dayer (11), 7. Emiel Dermaut (9), 9. Jonas Meulemeester (7), 10. Ferre Commeene (6), 11. Arne D’Hondt (5), 12. Matteo Toortelboom (4), 14. Lukas Coryn (2), 15. Lothar Vannoote (1).

Waregem : 3. René Messely (26), 16. Raynaud Beke (5), 17. Matthis Moyaert (5), 18. Tristan Carette (5), 19. Briek Plasman (5), 20. Gilles Desruelle (5), 21. Kyano Cottignies (5), 24. Lars De Clerck (5), 29. Mateo Vanaelst (5).

DAMES JUNIOREN

GP Plouay UCI 2/9: 1. Carys Lloyd (Gbr) 24. Luca Vierstraete (7)

Hulste 2/9 21 dlnrs.: 1. Anna Bruneel (15) 3. Tessa Vermeersch (13) 4. Jana Van Compernolle (12) 5. Nanoi Van Wettere (11) 12. Chelsey Saintobyn (4) 14. Zoë Collie (2)

Memorial Igor Decraene in Waregem 3/8 10 dlnrs: 1. Xaydée Van Sinaey 6. Nanoi Van Wettere (10) 7. Anna Bruneel (9) 8. Chelsey Saintobyn (8)

DAMES NIEUWELINGEN

Hulste 2/9 23 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Zita Gheysens (14) 3 Jilke Michielsen (13) 5. Olivia Vercruysse (11) 7. Auke Anne (9) 13. Yana Decruyenaere (3) 15. Cara Vande Moortel (1)

Aartselaar 3/9 20 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Olivia Vercruysse (14) 11. Auke Anne (5)

Memorial Igor Decraene Waregem 13 dlnrs.: 1. Laure Fivé 2. Yana Decruyenaere (14) 3. Jilke Michielsen (13) 5. Zita Gheysens (11)