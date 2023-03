Wie leidt er in WestSprint? (3)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Haringe 11/3, 114 dlnrs. : 1. Daniel Arnes (Noor) 2. Kenneth Verstegen (14) 6. Alex Vandenbulcke (10)

Ichtegem 12/3, dlnrs.: 1. Daniel Arnes (Noor) 2. Kenneth Verstegen (14) 15. Jan Van Dyck (1)

Get Up Cup Aywaille 12/3 164 dlnrs.: 1. Alexy Faure Prost (Fra) 3. Ramses Debruyne (26) 4. Robin Orins (24) 23. Michiel Lambrecht (5)

Dorpenomloop Rucphen (Ned) UCI 1.2 12./3: 1. Laurenz Rex 18. Warre Vangheluwe (7)

Omloop van het Waasland 12/3, 166 dlnrs.: 1. Samuel Leroux (Fra) 3. Michiel Nuytten (26) 4. Maxim Delrue (24)

HEREN JUNIOREN

Nokere, 1.1., 11/03, 129 km, 149 dlnrs. : 1. Jed Smithson, 8. Miguel Desmet (25), 14. Xander Scheldeman (7), 15. Tars Poelvoorde (7), 23. Arne Desimpelaere (7), 29. Victor Vaneeckhoutte (7).

Edewalle, 12/03, 76 km, 128 dlnrs. : 1. Simen Heldahl, 3. Tuur Hancke (13), 9. Ludovic Langbeen (7), 12. Baptiste Swertvaegher (4), 13. Dimi Van Pamel (3), 14. Gaëtan Hellebuyck (2).

HEREN NIEUWELINGEN

Ichtegem, 11/03, 46 km, 68 dlnrs. : 1. Jasper Verbrugge (15), 6. Thor Peeters (10), 10. Emile Vanspeybrouck (6), 15. Céleste Belpalme (1).

Edewalle, 12/03, 56 km, 51 dlnrs. : 1. Mattijs Soetaert (15), 2. Briek Plasman (14), 3. Raynaud Beke (13), 4. Jasper Verbrugge (12), 6. Ferre Commeene (10), 7. Ward Desimpelaere (9), 10. Matteo Toortelboom (6), 11. Ferre Bekaert (5), 13. Elias Roose (3), 14. Nicolas Plancke (2), 15. Riesse Leutenez (1).

DAMES JUNIOREN

Geen wedstrijden

DAMES NIEUWELINGEN

Beernem, 12/3, 34 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Jilke Michielsen (14) 3. Zita Gheysens (13) 7. Olivia Vercruysse (9) 8. Yana Decruyenaere (8) 13. Mara Platteeuw (3)