Wie leidt er in WestSprint? (23)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Ronde van Vlaams-Brabant (26-30 juli): Michiel Nuytten 101 punten (10de in eerste rit + 7de in tweede rit + 6de in rit 4a + 6de in rit 4b + 18de in vijfde rit + 3de in eindklassement), Gaëtan Verleyen 78 punten (16de in eerste rit + 2de in tweede rit + 26ste in derde rit + 11de in vierde rit b + 1ste in eindklassement), Victor Vercouillie 51 punten (14de in eerste rit + 11de in vierde rit a + 2de in vierde rit b + 12de in eindklassement), Milan Kuypers 38 punten (2de in derde rit + 16de in vierde rit a + 15de in rit b), Liam Punnewaert 10 punten (19de in derde rit + 20ste in vierde rit a), Xander Catteeuw 6 punten (13de in eerste rit), Korneel Decaestecker 5 punten (17de in derde rit), Brian Rigole 5 punten (25ste in vierde rit a)

Tour Alsace (Fra) (UCI2.2) (26-30/7): Ramses Debruyne punten 19 punten (4de ploegentijdrit + 24ste in eindstand), Yorben Lauryssen 7 punten (25ste in vierde rit)

Moorsele 28/7 116 dlnrs.: 1. Sven Noels 4. Gerben Dewinter (12)

Aartrijke 30/7 99 dlnrs.: 1. John-Ross Clauw 4. Jelle Harteel (12) 9. Sander Inion (7) 12. Jani De Coster (4)

Hel van Voerendaal (Ned) 30/7: 1. Warre Vangheluwe (30) 10. Jasper Dejaegher (12) 13. Alex Vandenbulcke (6) 18. Kenneth Verstegen (5) 20. Michiel Lambrecht (5)

HEREN JUNIOREN

Gistel, 29/07, 97 km, 131 dlnrs. : 1. Corneel Vanslembrouck (15), 2. Laurens Plancke (14), 9. Jef Loones (7), 10. Gauthier Servranckx (6), 11. Arne Desimpelaere (5), 12. Hannes Pylyser (4), 14. Arnaud Jaecques (2), 15. Zyon Casier (1).

Kampenhout, IC, 30/07, 126 km, 138 dlnrs. : 3. Baptiste Swertvaegher (26), 8. Victor Verstraete (16), 13. Brent Deltombe (6), 21. Milan Bral (5).

Watersley, 2.1. : Louic Boussemaere (14; 29ste, eindstand 28ste), Xander Scheldeman (7; 18de).

HEREN NIEUWELINGEN

Roeselare, 25/07, 40 km, 45 dlnrs. : 3. Jasper Verbrugge (13), 5. Matthis Moyaert (11), 6. Kyano Cottignies (10), 10. Thor Peeters (6), 12. Aksel Decaestecker (4), 13. Zeno Durie (3), 14. Gust Depraetere (2), 15. Xander Bossaer (1).

Gistel, 29/07, 75 km, 59 dlnrs. : 3. Lukas Coryn (13), 4. Matijs Soetaert (12), 11. Melvin Maddelein (5), 13. Stan Vanthourenhout (3).

Hoogstraten, BK 1stejaars, 30/07, 72 km, 97 dlnrs. : 2. Kyano Cottignies (45), 12. Tille Vergalle (13), 22. Nicolas Plancke (7), 23. Miel De Clerck (7), 24. Mateo Vanaelst (7), 25. René Messely (7), 29. Thur-Emiel David (7).

Hoogstraten, BK 2dejaars, 30/07, 80 km, 110 dlnrs. : 5. Jasper Verbrugge (34), 11. Briek Plasman (16), 15. Thor Peeters (7), 35. Matthis Moyaert (7).

DAMES JUNIOREN

/

DAMES NIEUWELINGEN

BK in Hoogstraten 30/7 51 dlnrs.: 1. Lien Schampaert 2. Zita Gheysens (45) 4. Shanaya Esther Schollaert (37) 8. Olivia Vercruysse (25) 19. Auke Anne (7)