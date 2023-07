Wie leidt er in WestSprint? (21)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Vilvoorde 11/7 58 dlnrs.: 1. Elias Van Breussegem 2. Julien Vermote 12. Jakov Beirlaen (4)

Gistel 13/7 102 dlnrs.: 1. Wannes Heylen 2. Michiel Nuytten (14) 4. Kenneth Verstegen (12)

Province Cycling Tour (13-16 juli): Jelle Vermoote 82 punten (2de in eerste rit + 13de in derde rit + 6de in vierde rit + 2de in eindklassement), Jasper Dejaegher 36 punten (11de in eerste rit + 3de in tweede rit), Michiel Lambrecht 25 punten (17de in eerste rit + 19de in tweede rit + 27ste in derde rit + 20ste in vierde rit + 19de in eindklassement), Yorben Lauryssen 15 punten (23ste in eerste rit + 15de in vierde rit + 15de in eindklassement), Gerben Dewinter 10 punten (16de in vierde rit + 16de in eindklassement), Gaëtan Verleyen 5 punten (30ste in eerste rit)

Tielt 15/7 134 dlnrs.: 1. Caleb Landgrebe (USA) 4 Alessio De Maere (12) 14. Maxim Laverge (2)

Kemmel Koerse 16/7 122 dlnrs.: 1. Siebe Deweirdt 4. Warre Vangheluwe (24) 9. Kenneth Verstegen (14) 11. Gust Lootens (10) 12. Michiel Lambrecht (8) 14. Alex Vandenbulcke (5)

Roeselare 17/7 69 dlnrs.: 1. Jens Vanden Heede 3. Alex Vandenbulcke (13)

HEREN JUNIOREN

Roeselare, 16/07, 98 km, 61 dlnrs. : 1. Storm Berton (15), 2. Xander Scheldeman (14), 8. Laurens Plancke (8), 9. Robbe Dewilde (7), 10. Senne Cleenewerck (6), 11. Leander Vandersteene (5), 12. Dries Bouchaert (4), 14. Ludovic Langbeen (2), 15. Siebe Bauwens (1).

Valromey, 2.1. : Milan Donie (75; 4de pl.t., 5de, 15de, eindstand 9de), Gauthier Servranckx (91; 27ste, 3de, 8ste, eindstand 10de), Louic Boussemaere (17; 4de pl.t., eindstand 29ste), Tars Poelvoorde (7; 28ste).

La Sportbreizh : Jenthe Verstraete (66; 1ste, 16de, 28ste, eindstand 3de), Lowiek Misseeuw (15; 11de, 14de), Louis Vandenbroucke (10; 16de, eindstand 30ste), Arnaud Jaecques (10; 11de).

Vermarc CP, 14-16/07 : Milan Vermeulen (19; 9de, eindstand 14de), Seppe Leman (38; 11de, 11de, eindstand 7de), Maxime Coudron (10; 20ste, 12de), Robbe Marchand (37; 20ste, 17de, 5de, eindstand 15de), Axel Vandamme (19; 27ste, 9de), Maxim Feys (5; 26ste), Seppe Vanthourenhout (35; 1ste, eindstand 16de).

HEREN NIEUWELINGEN

Langemark, 16/07, 67 km, 46 dlnrs. : 1. Jasper Verbrugge (15), 2. Matthis Moyaert (14), 3. Thor Peeters (13), 4. Matteo Toortelboom (12), 6. Loïc Vanlaere (10), 7. Aksel Decaestecker (9), 12. Raynaud Beke (4).

Kemmel, 14-16/07 : 2. Bas Vandenbulcke (28), 4. Ferre Commeene (24), 6. Arjen Decroo (20), 8. Kyano Cottignies (16), 10. Lukas Coryn (12), 12. Gust Depraetere (8), 13. Cédric Sioen (6), 15. Mattijs Soetaert (5), 16. Toby Vandewoude (5), 19. Maxim Derdaele (5), 20. Tille Vergalle (5), 24. Andres Decrock (5).

Kemmel, tijdrit : 3. Arjen Decroo (26), 4. Lukas Coryn (24), 5. Bas Vandenbulcke (22), 6. Kyano Cottignies (20), 7. Ferre Commeene (18), 11. Mattijs Soetaert (10), 12. Gust Depraetere (8), 13. Toby Vandewoude (6), 15. Cédric Sioen (5), 21. Maxim Derdaele (5), 22. Ludovique Boussemaere (5), 23. Andres Decrock (5), 24. Tille Vergalle (5).

DAMES JUNIOREN

Volgende punten vallen weg (zie reglement)

Beernem, 12/3 (in U23-koers): 1. Niamh Murphy (Gbr), 4. Michelle Dheedene (12), 7. Anna Bruneel (9), 10. Ilken Seynave (6), 11. Nanoi Van Wettere (5), 14. Amalia Dewaele (2),

DAMES NIEUWELINGEN

Seven Hills Challenge in Heuvelland (14-16/7) 33 meisjes: Jilke Michielsen 52 punten (3de tijdrit + 3de wegrit), Shanaya Esther Schollaert 42 punten (4de tijdrit + 7de wegrit), Zita Gheysens 30 punten (11de tijdrit + 6de wegrit), Lisa Maes 15 punten (20ste tijdrit + 11de wegrit), Junne Vermeeren 13 punten (18de tijdrit + 12de wegrit), Hannah De Keyser 10 punten ((14de tijdrit + 17de wegrit), Yana Decruyenaere 10 punten (17de tijdrit + 14de wegrit), Auke Anne 10 punten (19de tijdrit + 16de wegrit), Kaylee Servranckx 10 punten (21ste tijdrit + 26ste wegrit), Mara Platteeuw 10 punten (24ste tijdrit + 21ste wegrit), Zoë Bauters 10 punten (26ste tijdrit + 20ste wegrit), Kyara Laga 10 punten (30ste tijdrit + 29ste wegrit), Cara Vande Moortel 5 punten (29ste wegrit)