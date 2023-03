Wie leidt er in WestSprint? (2)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Trofeo Laigueglia (Ita), 1.Pro, 1/3: 1. Nans Peeters 24. Ramses Debruyne (7)

Le Tour des 100 Communes (Fra), UCI 1.2, 4/3: 1. Jonathan Vervenne 24. Warre Vangheluwe (7)

GP Criquielion, UCI 1.1, 4/3, 144 dlnrs.: 1. Sam Welsford (Aus) 29. Jelle Vermoote (7)

GP de Lillers (Fra), UCI 1.2, 5/3: 1. Andreas Stokbro (Den) 4. Jelle Harteel (37) 22. Michiel Nuytten (7)

GP Monseré in Roeselare, UCI 1.1, 5/3, 169 dlnrs.: 1. Gerben Thijssen 20. Warre Vangheluwe (7)

HEREN JUNIOREN

De Klijte, 05/03, 75 km, 134 dlnrs. : 1. Danill Yakovlev, 2. Gauthier Servranckx (14), 5. Baptiste Swertvaegher (11), 8. Tuur Hancke (8), 9. Milan Vermeulen (7), 10. Victor Vaneeckhoutte (6), 11. Kenji Coenen (5), 12. Louic Boussemaere (4), 13. Arend Vermeersch (3), 14. Miguel Desmet (2), 15. Miel Tienpont (1).

HEREN NIEUWELINGEN

Heestert, 05/03, 60 km, 98 dlnrs. : 1. Matthis Bogaert, 5. Raynaud Beke (11), 6. Jasper Verbrugge (10), 7. Céleste Belpalme (9), 8. Lukas Coryn (8), 12. Kobe Schietgat (4), 13. Mattijs Soetaert (3), 14. Riesse Leutenez (2).

DAMES JUNIOREN

De Klijte 5/3, 53 dlnrs.: 1. Anna Vanderaerden 7. Laerke Expeels (9) 9. Luca Vierstraete (7)

DAMES NIEUWELINGEN

De Klijte 5/3, 31 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 3. Jilke Michielsen (13) 7. Olivia Vercruysse (9)