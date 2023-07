Wie leidt er in WestSprint? (18)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Staden 27/6 47 dlnrs.: 1. Julien Vermote 12. Jasper Dekien (4)

Oostende-Konterdam 29/6 50 dlnrs. : 1. Thomas Joseph 3. Alessio De Maere (13) 11. Korneel Decaestecker (5)

GP Color Code Bassenge: 1. Huub Artz (Ned) 4. Jelle Vermoote (24) 8. Jasper Dejaegher (16) 29. Alex Vandenbulcke (5)

Moorslede 2/7 95 dlnrs.: 1. Stijn De Bock 5. Michiel Lambrecht (11) 6. Korneel Decaestecker (10) 7. Kenneth Verstegen (9) 8. Gerben Dewinter (8)

BK ploegentijdrijden in Montenaken: 1. Soudal Quick Step Devo Team 2. Lotto Dstny DT 3. Michiel Nuytten, Victor Vercouillie, Sander Inion (EFC-L&R-Van Mossel) (26) 7. Wannes Dewulf, Alessio De Maere, Nicholas Goossens (Dovy Keukens-FCC) (18)

Schaal Schoeters Beveren-Waas 3/7 159 dlnrs.: 1. Kobe Vanoverschelde 3. Alex Vandenbulcke (26)

HEREN JUNIOREN

Dikkebus, 28/06, 83 km, 69 dlnrs. : 1. Yaxano Smet, 7. Laurens Plancke (9), 8. Arthur Clauw (8), 9. Siebe Bauwens (7), 10. Louis Vandenbroucke (6), 11. Leander Vandersteene (5), 14. Miel Dekien (2).

Beernem, 01/07, 74 km, 89 dlnrs. : 1. Dries Van Meenen, 3. Axel Vandamme (13), 8. Storm Berton (8), 10. Siebe Bauwens (6).

Tour du Condroz, IC, 01/07, 115 km, 144 dlnrs. : 1. Senna Remijn, 11. Gauthier Servranckx (10), 17. Brent Deltombe (5), 18. Jenthe Verstraete (5), 23. Victor Vaneeckhoutte (5), 24. Viggo Vanneste (5), 27. Henri Naessens (5).

Vichte, 02/07, 98 km, 77 dlnrs. : 1. James Robertson, 4. Laurens Plancke (12), 5. Axel Vandamme (11), 6. Miel Dekien (10), 7. Senne Cleenewerck (9), 8. Arthur Clauw (8), 10. Lars Van Loocke (6), 13. Robbe Dewilde (3), 14. Kenji Coenen (2), 15. Nathan Amerlynck (1).

Acht van Bladel, 2.1. : Victor Vandenberghe (58; 4de, 21ste, 17de, eindstand 21ste).

GP Patton, 1.1. : 29. Lomme Van Den Meerssche (7).

BK ploegentijdrijden :

3. Crabbé : Victor Vaneeckhoutte (26).

5. Molenspurters : Seppe Leman, Corneel Vanslembrouck, Siebe Mortelé, Arno Verschaeve, Korneel Deroo en Josia Landerwyn (elk 22).

12. LW-JRR : Staf Cappon, Michiel Debeaussaert, Wout Hemeryck, Timo Kerkhofs, Charles Rottey en Milan Vermeulen (elk 8).

13. Canguru : Mauro Adyns, Arnaud Jaecques en Louis Vandenbroucke (elk 6).

HEREN NIEUWELINGEN

Kuurne, 28/06, 67 km, 68 dlnrs. : 1. Witse Bertels, 2. Jasper Verbrugge (14), 5. Bas Vandenbulcke (11), 7. Ferre Commeene (9), 9. Thor Dayer (7), 11. Lucas Vanooteghem (5), 13. René Messely (3).

Beernem, 01/07, 62 km, 52 dlnrs. : 1. Ron Rooni, 8. Loïc Vanlaere (8), 15. Stan Deram (1).

Slypskapelle, 01/07, 64 km, 26 dlnrs. : 1. Jasper Verbrugge (15), 2. Kyano Cottignies (14), 3. Arjen Decroo (13), 4. Tille Vergalle (12), 6. Emiel Dermaut (10), 7. Andres Decrock (9), 8. Nicolas Plancke (8), 9. Elias Roose (7), 10. Nathan Guillemyn (6), 11. Cédric Sioen (5), 13. Arne D’Hondt (3), 15. Bjintse Vandenbroucke (1).

Zwevegem, 02/07, 64 km, 37 dlnrs. : 1. BJintse Vandenbroucke (15), 3. Loïc Vanlaere (13), 8. Lucas Wyffels (8), 9. Kobe Schietgat (7).

BK ploegentijdrijden :

8. Gaverzicht : Raynaud Beke, Ward Desimpelaere, Lars De Clerck, Riesse Leutenez, Thur-Emiel David en René Messely (elk 16).

9. YCT Middelkerke : Stan Deram, Bas Vandenbulcke, Yoran Ampoorter, Guillaume Depreitere, Kyano Cottignies en Zeno Durie (elk 14).

10. Molenspurters : Lukas Coryn, Ferre Commeene, Lucas Vanooteghem, Stan Glorieux, Mattijs

Soetaert en Jesse Cneudt (elk 12).

15. LW-JRR : Nicolas Plancke, Cédric Deceuninck, Matthis Moyaert, Briek Plasman, Emile Vanspeybrouck en Wolf Van Steenlandt (elk 5).

DAMES JUNIOREN

Dikkebus 28/6 11 dlnrs.: 1. Nanoi Van Wettere (15) 3. Tessa Vermeersch (13) 4. Michelle Dheedene (12) 5. Zoë Collie (11) 7. Jana Van Compernolle (9) 11. Liesa Segers (5)

Huise 2/7 26 dlnrs.: 1. Mackenzie Coupland (Aus) 3. Nanoi Van Wettere (13) 4. Jana Van Compernolle (12) 7. Tessa Vermeersch (9) 8. Lotte Verburgh (8) 9. Michelle Dheedene (7) 13. Zoë Collie (3)

DAMES NIEUWELINGEN

Dikkebus 28/6 23 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Jilke Michielsen (14) 3. Zita Gheysens (13) 10. Auke Anne (6) 14. Yana Decruyenaere (2) 15. Junne Vermeeren (1)

Zwevegem 2/7 43 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 3. Olivia Vercruysse (13) 10. Yana Decruyenaere (6)

BK ploegentijdrijden in Montenaken: 4. Jilke Michielsen (Maes CT Glabbeek) (24)