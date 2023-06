Wie leidt er in WestSprint? (16)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Vredeskoers (Tsj) 8-11/6 (2.Nations Cup): Jelle Harteel 37 punten (4de in de eerste rit)

Tour d’Eure-et-Loir (Fra) 9-11/6 (UCI 2.2): Jasper Dejaegher 169 punten (3e in de eerste rit + 5de in de tweede rit + 1ste in de derde rit + 2de in het eindklassement)

Marke 10/6 42 dlnrs.: 1. Tom Vermeer (Ned) 5. Alex Vandenbulcke (11) 7. Victor Vercouillie (9) 13. Thibo Germonprez (3)

Oudenburg 10/6 89 dlnrs.: 1. Mathias Vanoverberghe 8. Bert Bolle (8) 14. Brian Rigole (2)

Zedelgem 11/6 81 dlnrs.: 1. Elias Van Breussegem 7. Victor Vercouillie (9) 13. Jordy Decottignies (3)

Brussel-Zepperen 11/6 137 dlnrs.: 1. Michiel Hillen 8. Gaëtan Verleyen (16) 11. Wannes Dewulf (10)

Kampioenschap van het Waasland 13/6 154 dlnrs.: 1. Peder Dahl Strand (Noor) 4. Alex Vandenbulcke (24) 23. Liam Punnewaert (5) 26. Jamie Van Compernolle (5) 30. Korneel Decaestecker (5)

HEREN JUNIOREN

LVM Saarland, NC, rit 3 : Victor Vaneeckhoutte (50, 1ste), Xander Scheldeman (7; 23ste).

Moorsele, 10/06, 83 km, 79 dlnrs. : 1. Axel Vandamme (15), 3. Robbe Marchand ’13), 4. Zyon Casier (12), 6. Arnaud Jaecques (10), 8. Milan Vermeulen (8), 10. Thor Debaene (6), 11. Maxime Coudron (5), 12. Thiemen Bruyneel (4), 13. Yoran Maertens (3), 14. Legolas Ramoudt (2), 15. Andres Loobuyck (1).

HEREN NIEUWELINGEN

Zedelgem, 10/06, 70 km, 86 dlnrs. : 1. Zeno Durie (15), 2. Raynaud Beke (14), 5. Kyano Cottignies (11), 7. Briek Plasman (9), 8. Thor Dayer (8), 11. Aksel Decaestecker (5), 12. Kobe Schietgat (4), 13. Loïc Vanlaere (3), 15. Wolf Van Steenlandt (1).

DAMES JUNIOREN

Zedelgem 10/6 23 dlnrs.: 1. Anna Bruneel (15) 3. Lotte Verburgh (13) 4. Tessa Vermeersch (12) 15. Zoë Collie (1)

DAMES NIEUWELINGEN

Zedelgem 10/6 21 dlnrs.: 1. Auke De Buysser 2. Zita Gheysens (14) 6. Olivia Vercruysse (10) 8. Auke Anne (8)