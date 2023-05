Wie leidt er in WestSprint? (14)

Elke woensdag publiceren we op kw.be/westsprint de volledige tussenstanden van WestSprint, het regelmatigheidscriterium van De Krant van West-Vlaanderen voor de beloftevolle wielrenners uit onze provincie. Wie voert deze week het klassement aan bij nieuwelingen, junioren en beloften?

De Krant van West-Vlaanderen draagt wielrennen hoog in het vaandel. Waar profwielrenners met de aandacht gaan ‘rijden’, staan de jonge wielrenners vaak in de schaduw. Om die profs van morgen de nodige aandacht te geven, organiseert KW sinds 22 jaar WestSprint. WestSprint is een regelmatigheidscriterium voor jeugdwielrenners. In de categorieën nieuwelingen, juniores en beloften wordt elk seizoen een uniek klassement samengesteld. Hieronder vind je de tussenstanden van deze week.

HEREN BELOFTEN

Orlen Nations Grand Prix (Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Polen) 2.NC 24-28/5: Michiel Lambrecht 41 punten (21ste in tweede rit + 12de in derde rit + 21ste in vierde rit + 25ste in vijfde rit + 22ste in eindklassement), Michiel Nuytten 36 punten (29ste in eerste rit + 9de in vierde rit + 23ste in vijfde rit), Jelle Vermoote 28 punten (7de in eerste rit), Jelle Harteel 16 punten (11de in eerste rit)

Ronde van Albanië (2.2) 25-29/5: Jason Van Compernolle 28 punten (24ste in tweede rit + 29ste in derde rit + 20ste in vijfde rit + 30ste in eindklassement)

Tour de la Mirabelle (Fra) 26-28 mei: Alex Vandenbulcke 10 punten (27ste in eerste rit + 24ste in tweede rit)

Omloop Het Nieuwsblad 28/5 143 deelnemers: 1. Gianluca Pollefliet 3. Warre Vangheluwe (26) 8. Kenneth Verstegen (16)

Waregem 29/5 67 dlnrs.: 1. Wesley Van Dyck 13. Jamie Van Compernolle (3) 14. Gaëtan Verleyen (2)

Beselare 29/5 52 dlnrs.: 1. Thomas Naudts 7. Xander Catteeuw (9) 9. Lucas Dewachter (7)

Gullegem Koerse 30/5 144 dlnrs.: 1. Warre Vangheluwe (30), 16. Alex Vandenbulcke (5).

HEREN JUNIOREN

Spie, 2.1. : Viktor Vandenberghe (14; 20ste, 22ste), Tibo Vancompernolle (14; 30ste, eindstand 26ste).

Brasschaat, BK, 28/05, 120 km, 149 dlnrs. : 1. Jarno Widar, 12. Xander Scheldeman (13), 17. Matthé De Leyn (7), 18. Baptiste Swertvaegher (7), 19. Arnaud Jaecques (7), 23. Victor Vaneeckhoutte (7), 26. Henri Naessens (7), 27. Viktor Vandenberghe (7).

Ingelmunster, 29/05, 90 km, 68 dlnrs. : 1. Victor Vaneeckhoutte (15), 4. Axel Vandamme (12), 5. Brent Deltombe (11), 7. Arne Desimpelaere (9), 8. Jenthe Verstraete (8), 9. Thiemen Bruyneel (7), 10. Simon Bril (6), 11. Arthur Van Oudenhove (5), 12. Tibo Vancompernolle (4), 13. Yoran Maertens (3), 14. Zyon Casier (2), 15. Brent Maes (1).

HEREN NIEUWELINGEN

Vermarc, IC : 14. Ferre Commeene (5), 20. Matti Louagie (5), 21. Lothar Vannoote (5), 25. Matti Louagie (5).

Oostnieuwkerke, 27/05, 62 km, 80 dlnrs. : 1. Thibaut Van Damme, 4. Kyano Cottignies (12), 8. Bas Vandenbulcke (8), 10. Nicolas Plancke (6), 11. Gust Depraetere (5), 13. Quentin Gore (3), 14. Ward Desimpelaere (2).

Lauwe, 28/05, 62 km, 63 dlnrs. : 1. Jasper Verbrugge (15), 4. Kyano Cottignies (12), 7. Thor Peeters (9), 11. Melvin Maddelein (5).

Moorsele, 29/05, 63 km, 77 dlnrs. : 1. Jasper Verbrugge (15), 3. Thor Peeters (13), 7. Zeno Durie (9), 8. Arjen Decroo (8).

DAMES JUNIOREN

BK Brasschaat 30/5 71 dlnrs.: 1. Hélène Hesters 3. Anna Bruneel (40) 8. Laerke Expeels (25) 12. Lotte Verburgh (13) 15. Luca Vierstraete (7) 22. Zoë Collie (7) 25. Nanoi Van Wettere (7) 30. Jana Van Compenolle (7)

DAMES NIEUWELINGEN

Zolder 29/5 36 dlnrs.: 1. Jilke Michielsen (15) 2. Shanaya Esther Schollaert (14) 6. Olivia Vercruysse (10) 11. Zita Gheysens (5) 14. Auke Anne (2)

WEEK 15