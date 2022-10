VIDEO – Hoe goed kennen onze jeugdkampioenen de koers?

Lani Wittevrongel, Jilke Michiels, Alec Segaert, Niels De Clerck en Xander Scheldeman zijn de beste wielrenners bij de jeugd in West-Vlaanderen. Dat hebben ze het voorbije wielerseizoen in ons criterium WestSprint bewezen en op het Gala Westsprint in Roeselare werden ze donderdagavond dan ook gehuldigd. Maar hoe goed kénnen ze de wielersport? Wij deden de test. We trokken met de jeugdkampioenen naar KOERS, het museum van de wielersport in Roeselare. Geniet even mee in onderstaande video.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.