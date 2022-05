Sportschepen Jürgen Deceuninck (BK U19): “Bewust eenmalige organisatie”

Na aankomsten van de Eurométropole Tour (2013 Jens Debusschere), Lotto Belgium Tour (2015 Amalie Dideriksen; 2016 Lucinda Brand) en Baloise Belgium Tour (2017, Mathieu van der Poel) vormt Moorslede zondag het decor van de Belgisch kampioenschappen voor junioren. De jeugd is aan zet!

“Een bewuste keuze om na wedstrijden voor profs en vrouwen eens iets te doen voor de jeugd”, verduidelijkt sportschepen Jürgen Deceuninck. “Bij de jongens junioren zullen vijf renners uit Moorslede aan de start staan. We zijn blij dat ze alle vijf een plaats in de provinciale selectie kregen.”

Jani Decoster, Laurens Plancke, Brent Prinzie, Lowie Degryse en Yaro Vancoillie mogen zondag in eigen gemeente hun kans gaan. Alle vijf verdedigen ze de kleuren van het CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare. Tot de favorieten horen ze niet meteen.

“Ik volg die vijf junioren uit Moorslede en ook de nieuwelingen die in onze gemeente wonen”, gaat Deceuninck verder. “De U19 zelf volg ik niet op de voet. Tijdens de voorbereiding van het BK hoor ik wel vaak de naam van Sente Sentjens, de zoon van ex-prof Roy, vallen.”

Lastige titelstrijd

De sportschepen, intussen 46 jaar en ex-renner, is ervan overtuigd dat een sterke beer de Belgische driekleur zal pakken. “Want het parcours is voldoende selectief”, beweert de gewezen winnaar van Gent-Staden.

“Bij de jongens is het een wedstrijd over 127 kilometer met 900 hoogtemeters. Als ze willen koersen, wordt het een lastige titelstrijd. Jongens moeten vijftien ronden van 8,5 km afwerken, meisjes negen. We hebben er de voorbije weken en maanden veel energie ingestoken. Hopelijk worden we zondag beloond. Voor deze legislatuur zal dit het laatste wielerproject zijn. Wie weet organiseren we de volgende legislatuur een ander BK.”

(HF)